Rio Grande do Sul ocupa o segundo lugar na produção de flores do país; entenda por quê

As estufas floridas no Rio Grande do Sul têm perfume de bons negócios. A produção de flores no Estado ocupa o segundo lugar nacional, segundo o Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor).

São 550 produtores que cultivam 1.360 hectares em solo gaúcho. O setor cresceu 10% em 2024 no Rio Grande do Sul, de acordo com o Ibraflor. Foram comercializados R$ 2,1 bilhões do produto no ano passado.

Para garantir a demanda de um mercado que só cresce – até porque o RS também está em segundo lugar quando o assunto é consumo de flores –, é preciso fazer um calendário de planejamento e ter produtos o ano inteiro.

O Bem+ Agro visitou a propriedade dos Bockorny em Ivoti, um dos polos de produção de flores no Rio Grande do Sul. O casal Ediane e Daniel está à frente do viveiro Tri Mudas.

Tudo começou há 10 anos, quando Daniel aceitou um convite para trabalhar com mudas de hortaliças. Desde então, o cultivo foi diversificado, adicionando temperos e também as flores.

– É muito bom trabalhar com flores, com plantas, a gente se sente em meio à natureza. É diferente de um escritório. Eu não trocaria mais. É muito bom para a saúde, o emocional da pessoa também – conta Ediane.

A produção que sai das estufas da propriedade abastece floriculturas de toda a região do Vale do Sinos e também da própria família, que montou o negócio em frente ao viveiro.

A procura pelas mudas é grande, especialmente aos fins de semana, quando muitos turistas passam por Ivoti para seguir rumo à Serra.

– A gente faz um calendário anual. Depende muito do clima, então tem que estar atento às previsões. Mas é muito gratificante trabalhar com flor, uma alegria – comenta Ediane.

Além desse contexto, o setor florista gera empregos. Estima-se que 30 mil pessoas estejam envolvidas com a produção no RS. O setor ainda é um dos que tem mais participação feminina no campo: 56,2%.