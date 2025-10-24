Conheça o queijo de leite cru, herança da imigração no RS

Queijo de leite colonial cru é uma tradição que veio com os imigrantes. Por usar o leite sem passar pela pasteurização na fabricação, as agroindústrias que produzem esse tipo de alimento precisam seguir uma série de protocolos sanitários que asseguram a qualidade do produto, como certificação de rebanho livre de brucelose e tuberculose bovina.

O Bem+ Agro visitou a propriedade Sabores do Rancho, em Estância Velha, no Vale do Sinos, onde Rafaela Jacobs e a família fazem a produção do queijo colonial de leite cru com a ordenha das vacas do rebanho Jersey – uma das exigências é de que o leite usado para a fabricação seja oriundo da mesma propriedade.

– A vaca jersey tem menos volume de leite, mas mais extratos secos. Ou seja, um leite com mais qualidade, gordura e proteína. Há vacas parindo que dão em torno de 30 litros por dia, mas em média gira em torno de 20, 22 litros – explica Rafaela.

O queijo colonial de leite cru passa por uma maturação de 60 dias, no mínimo, e tem sabor acentuado, com leve acidez. Em 2023, a fabricação desse tipo de queijo foi regulamentada pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) e pela Emater.

Um estudo analisou mais de 300 queijos para caracterizar a produção gaúcha e estabelecer os padrões sanitários.

Além do queijo colonial de leite cru, a agroindústria de Rafaela faz outros tipos de queijo, como minas e ricota, e até mesmo iogurtes.

– O que a gente procura manter na nossa produção: menos teor de sal, manter a integridade do leite, do queijo, além de bastante carinho e dedicação – finaliza.