RS é o maior produtor de arroz do Brasil com 1 milhão de hectares plantados por ano

O Rio Grande do sul é o maior produtor de arroz do Brasil. É das lavouras gaúchas que saem 70% dos grãos que vão parar na mesa dos brasileiros. Um cultivo que exige precisão e tecnologia para garantir rentabilidade.
No RS, 1 milhão de hectares são cultivados todos os anos em campos em várias partes do Estado.
Cultura do arroz de geração em geração
O arroz está presente a várias gerações na família de Germano Thom, em Agudo, no centro do RS.
A produção começou com os avós, vindos da Alemanha. Naquele tempo, eles plantavam apenas para o cultivo da família.
— Estamos na sexta geração aqui na propriedade, cultivando arroz. A inspiração continua porque a família tem apoio, minha filha tem 22 anos e é produtora rural como eu — orgulha-se.
Hoje existem muitas variedades, com colheita a partir de três a seis meses depois do plantio. Uma análise que necessita ser precisa e começa imediatamente após a colheita.
Na lavoura nada se perde. As cascas viram adubo para outras plantações.
— Eu aproveito desde o início até o final. Desde a palhada, a casca do arroz serve para adubação pra batata, mandioca, frutíferas — explica.
