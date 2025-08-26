RS é o maior produtor de arroz do Brasil com 1 milhão de hectares plantados por ano

O Rio Grande do sul é o maior produtor de arroz do Brasil. É das lavouras gaúchas que saem 70% dos grãos que vão parar na mesa dos brasileiros. Um cultivo que exige precisão e tecnologia para garantir rentabilidade.

No RS, 1 milhão de hectares são cultivados todos os anos em campos em várias partes do Estado.

Cultura do arroz de geração em geração

Germano Thom tem produção de arroz em Agudo, no centro do RS. Gabriel Bolfoni / RBSTV

O arroz está presente a várias gerações na família de Germano Thom, em Agudo, no centro do RS.

A produção começou com os avós, vindos da Alemanha. Naquele tempo, eles plantavam apenas para o cultivo da família.

— Estamos na sexta geração aqui na propriedade, cultivando arroz. A inspiração continua porque a família tem apoio, minha filha tem 22 anos e é produtora rural como eu — orgulha-se.

Base de inúmeros preparos na cozinha, aqui no RS, uma boa galinhada tem o arroz como parceiro. Gabriel Bolfoni / RBSTV

Hoje existem muitas variedades, com colheita a partir de três a seis meses depois do plantio. Uma análise que necessita ser precisa e começa imediatamente após a colheita.

Na lavoura nada se perde. As cascas viram adubo para outras plantações.

— Eu aproveito desde o início até o final. Desde a palhada, a casca do arroz serve para adubação pra batata, mandioca, frutíferas — explica.

