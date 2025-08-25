Mel faz bem pra saúde e pra economia

É dos campos gaúchos que sai a maior parte da produção de mel do Brasil – são mais de 9 toneladas por ano.

Uma colmeia pode ter até 80 mil abelhas operárias. Com mais de 70 substâncias benéficas para a saúde, o mel é um dos alimentos mais antigos consumidos pela humanidade.

Visitamos o sítio Mel da Terra, em Santo Antônio da Patrulha, que é uma parceria de família. O trabalho com as abelhas começou há 40 anos com Edson Meregali.

— Por volta de 1985, comecei a criar algumas colmeias pra consumo da família. Depois aumentou um pouco a quantidade, mas não trabalhava só com abelha. Lá por volta de 2016, foi que o João cresceu e realmente nos dedicamos às abelhas — conta o produtor Edson Meregali.

Na época de floração, uma melgueira pode dar 15 quilos de mel. Aryel Martins / RBS TV

As "rainhas" do mel

As abelhas produtoras de mel são as Apis mellifera – conhecidas como abelha melífera ou abelha africana. Essa espécie não é nativa do Brasil, apesar de ter sido introduzida por aqui.

A produtoras de mel são o resultado do cruzamento de abelhas trazidas da Europa, na época do Império, com abelhas vindas da África. Entre as características: grandes produtoras de mel.

— Quando a melgueira tá bem completa, na época de floração, ela vai dar uns 15 quilos de mel. Agora que está na entressafra, vai dar em torno de 10 quilos, pois as abelhas já consumiram um pouco também —explica o produtor.

Dependendo da época do ano e das floradas, o mel adquire características únicas. Na propriedade, também é feita a coleta do Melato da Bracatinga, com menos açúcares e que não cristaliza.

JOÃO ROBASLKI MEREGALI Santo Antônio da Patrulha, RS É gratificante trabalhar com as abelhas, ainda mais junto com minha família. Levamos um pedacinho da nossa história em cada pote de mel.

