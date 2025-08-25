Bem + Agro: símbolo do povo gaúcho, cavalo crioulo está há 400 anos no Pampa

A raça crioula é considerada um dos símbolos do Rio Grande do Sul. A história do cavalo crioulo com os campos gaúchos começa com a cavalos trazidos pelos espanhóis há mais de 400 anos.

Conta-se que parte dos cavalos foram soltos ou fugiram, precisando se adaptar ao clima, desenvolvendo resistência, rusticidade e adaptação.

No fim do século 19, fazendeiros começaram a selecionar os melhores exemplares, aperfeiçoando a genética e chegando reconhecimento oficial da raça.

Cavalo crioulo é um dos símbolos do RS. Gabriel Bolfoni / RBS TV

Visitamos a cabanha Don Miro, em Lajeado, que é referência na criação de cavalos crioulos, comandada por Maurício Weiand — ele herdou do pai e do avô a paixão pela pecuária.

MAURÍCIO WEIAND Venâncio Aires, RS Cavalo crioulo além de fazer parte da história do RS, desse povo guerreiro, faz parte da história da nossa família. Começamos a criar em 1989 e é o que nos motiva, nossa paixão, nossa dedicação.

Maurício também estará presente na Expointer com o cavalo Don Miro 68 escalpo.

A feira é uma grande vitrine para a raça, ainda mais por ser onde ocorre a final do Freio de Ouro, uma das provas mais importantes para o universo do cavalo crioulo.

A final do Freio de Ouro é no dia 6 de setembro.

