Bem+ Agro: nova plataforma coloca o campo em destaque

A cada 15 dias, os veículos da RBS vão dar destaque a cases de sucesso no agro. Uma oportunidade para divulgar ações e marcas parceiras

