Volta do sol e muito frio no RS: veja a previsão do tempo desta sexta-feira para a sua região

Apesar do frio rigoroso, tempo será firme em grande parte do Estado. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A sexta-feira (3) promete uma virada de tempo no Rio Grande do Sul. Diante do avanço da massa de ar polar sobre o Estado, a chuva dará lugar a um frio intenso. As mínimas vão variar entre -4°C e 9°C, enquanto as máximas permanecerão baixas, indo de 4°C a 14°C, segundo a Climatempo.

A boa notícia é que o sol volta a brilhar na maior parte do RS. Áreas do Litoral, Costa Doce, Região Metropolitana, Serra e Vales ainda podem apresentar chuviscos, porém sem volumes significativos.

Desde as primeiras horas do dia, o sol aparece entre poucas nuvens apesar do amanhecer gelado. Na Serra, a queda das temperaturas é acompanhada da ampla formação de geada.

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Frio rigoroso

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja – que sinaliza perigo – chamando atenção para a queda nas temperaturas. O aviso engloba todo o Estado e se estende para a metade sul de Santa Catarina.

De acordo com Gustavo Verardo, meteorologista da Climatempo, a intensificação do frio vai possibilitar o retorno das mínimas negativas, sobretudo, na região da Campanha.

— Será o amanhecer mais frio da semana – informa.

E o fim de semana?

O frio deve permanecer intenso no território gaúcho no fim de semana. Apesar da presença do sol, o amanhecer do sábado (4) será novamente gelado, com mínimas entre -1°C e 11°C. Durante o dia, as temperaturas devem aumentar gradualmente, alcançando máximas entre 13°C e 19°C.

Missões, Noroeste e Norte podem apresentar pancadas de chuva fracas e/ou moderadas associadas à circulação de umidade. Na Metade Leste, incluindo Vales, Região Metropolitana e Litoral, há também a possibilidade de chuviscos ocasionais.

A tendência é semelhante para o domingo (5). O sol aparece desde cedo, com poucas nuvens e atmosfera seca. Durante a tarde, as temperaturas aumentam e alcançam condições agradáveis em grande parte do Estado.

Não há previsão de chuva significativa. Em dia de jogo do Brasil pela Copa do Mundo, tudo aponta para um tempo estável e firme.

Veja a previsão para sua região nesta sexta-feira (3)

Região Metropolitana

Sol com algumas nuvens. Não chove. Em Porto Alegre, a mínima será de 5ºC, e a máxima, de 12ºC

Serra

Tempo chuvoso. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 2ºC e 7ºC

Campanha

Sol com muitas nuvens durante o dia. Noite com muitas nuvens. Em Bagé, a mínima será de -1ºC, e a máxima, de 9ºC

Fronteira Oeste

Sol com muitas nuvens durante o dia e à noite, sem chuva. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 1ºC a 10ºC

Sul

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Pelotas, os termômetros variam entre 1ºC e 11ºC

Litoral Norte

Sol com nuvens de manhã. Tarde ensolarada e noite com muitas nuvens. Em Capão da Canoa, a mínima é de 4ºC, e a máxima, de 9ºC

Centro

Sol com algumas nuvens. Não chove. Em Santa Maria, mínima de 2ºC e máxima de 9ºC

Norte

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 4ºC e 10ºC

Noroeste

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Santa Rosa, mínima de 5ºC e máxima de 11ºC