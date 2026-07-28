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Vídeo mostra evolução da chuva no RS entre terça e quarta-feira; assista 

Simulação mostra temporal chegando pelo Oeste e seguindo para as demais regiões, até chegar ao Litoral

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Júlia Ozorio

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