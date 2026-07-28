Vídeo mostra evolução da chuva no RS entre terça e quarta-feira; assista 

Um vídeo mostra a possível evolução do mau tempo no Rio Grande do Sul entre esta terça (28) e quarta-feira (29).

A simulação mostra o temporal chegando na tarde desta terça pelo oeste gaúcho, e seguindo para as demais regiões do Estado, até chegar ao Litoral, na quarta de manhã.

A forte chuva deve passar por regiões como Campanha, Centro, Zona Sul, Serra, Porto Alegre e Região Metropolitana, de acordo com a simulação.

A previsão, segundo a Climatempo, é de que a tempestade se intensifique ao longo da tarde e noite desta terça-feira.

A chuva forte deve ser potencializada pelo calor de 30ºC na fronteira com a Argentina. O abafamento aumenta os riscos de tempestades severas no Estado, conforme a Climatempo.

Alerta

Um alerta vermelho para de tempestade para grande parte do Rio Grande do Sul foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta manhã. O aviso segue válido até as 12h de quarta-feira.

As regiões mais afetadas são Metropolitana, Serra, Norte, Noroeste, Região Central e Litoral Norte. Partes de Santa Catarina que fazem divisa com o Estado também estão citadas no alerta.