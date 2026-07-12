Veranico de julho? Após início perto de 0°C, semana termina com calor de 30°C no RS

Apesar do sol, semana começa com bastante frio no RS. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Depois de a chuva passar e causar transtornos durante o fim de semana, como em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana, uma massa de ar polar adentra o Rio Grande do Sul e baixa as temperaturas nesta segunda-feira (13). E você acredita que os termômetros podem chegar aos 30°C na próxima sexta (17)?

Se é que dá para comemorar tanta mudança, o céu volta a ficar limpo e com sol em uma segunda-feira gelada pela manhã, com mínimas próximas de 0°C em algumas regiões.

— Uma massa de ar frio avança sobre o Estado e vai favorecer um tempo mais firme, com poucas nuvens no céu. No final, a tendência é de que a semana comece mais gelada e termine mais quente — explica Lívia Caetano, meteorologista da Climatempo.

De acordo com Lívia, as condições serão semelhantes na terça-feira (14). Não se descarta a formação de geadas em áreas de maior altitude. A Climatempo acrescenta que, também na quarta (15), as tardes terão elevação gradual nas temperaturas por conta do sol.

Virada de chave

A tendência é de que o aquecimento seja sentido de forma expressiva a partir de quinta (16). Além disso, o aumento dos termômetros pode ser acompanhado de nebulosidade no sul do Estado.

— Os modelos meteorológicos indicam uma mudança muito significativa no padrão a partir da segunda metade da semana — afirma Lívia.

Já a sexta-feira fecha a semana mudando o padrão. De acordo com a especialista, as temperaturas podem alcançar os 30°C, o que é incomum para essa época do ano.

O calor também vem acompanhado de chuva em alguns pontos, o que quebra a sequência de tempo firme.

Veja como fica o tempo na sua região nesta segunda-feira (13)

Região Metropolitana

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Em Porto Alegre, mínima de 8°C e máxima de 16°C

Serra

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Em Caxias do Sul, mínima de 6°C e máxima de 10°C

Sul

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Em Pelotas, mínima de 9°C e máxima de 15°C

Norte

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Em Passo Fundo, mínima de 7°C e máxima de 11°C

Campanha

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Em Bagé, mínima de 7°C e máxima de 13°C

Fronteira Oeste

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Em Quaraí, mínima de 3°C e máxima de 14°C

Centro

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Em Santa Maria, mínima de 7°C e máxima de 13°C

Litoral Norte

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Em Tramandaí, mínima de 11°C e máxima de 14°C

Noroeste

Sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite forma-se nevoeiro. Em Santo Ângelo, mínima de 6°C e máxima de 14°C