Ambiente

Touca e chinelo
Notícia

Veranico de julho? Após início perto de 0°C, semana termina com calor de 30°C no RS

Frio predomina até quarta-feira (15), quando temperaturas sobem drasticamente e podem causar chuva na sexta (17)

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Rodrigo Stolzmann*

Assistente de conteúdo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS