Vento Norte atua sobre o RS, provocando rajadas de mais de 90 km/h; próximas horas devem ser de muita chuva

No último final de semana, Eldorado do Sul foi atingida por forte ventania. Bruno Todeschini / Agencia RBS

As próximas horas — e dias — devem ser de muita chuva em todo o Rio Grande do Sul. As previsões indicam volume superior a 300 milímetros em menos de 10 dias. Mas, antes da chegada da chuvarada, quem já deu as caras é o vento. E forte, com mais de 70 km/h em várias cidades gaúchas.

Segundo a Climatempo, até o início da tarde desta sexta-feira (17), as regiões com as maiores rajadas se concentram na Campanha, Centro e Noroeste (veja lista abaixo) Apesar de forte, a ventania ainda não havia provocado estragos.

No noroeste do Estado, em Panambi, a ventania chegou a 94,8 km/h. Em Aceguá, na Campanha, foram 88,6 km/h. Já no Centro, em Agudo, a velocidade máxima foi de 82,1 km/h.

Em Quaraí, na Fronteira Oeste, parte da estrutura de uma construção desabou na região central do município. Segundo os bombeiros, que foram acionados por volta das 12h30min, a queda aconteceu devido à falta de contenção e ao impacto do vento.

Uma casa ao lado, que estava desabitada, foi atingida, mas não houve vítimas. Em Bagé, na Campanha, a prefeitura registrou 12 ocorrências envolvendo postes e interdições de vias e oito de queda de árvores. Há relato de falta de luz no município, assim como em Pinheiro Machado, também na Campanha.

Já em Jaguari, na Região Central, houve queda de árvores na BR-287. A rodovia chegou a ter um bloqueio na altura do quilômetro 358, mas já foi liberada.

A previsão indica que a ventania vai aumentar, podendo ter rajadas de até a 100 km/h nas próximas horas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que lançou três alertas de tempo severo para o Rio Grande do Sul, as regiões Sul, Central e Campanha são as que mais devem ser atingidas pelos temporais.

Vento Norte

O vento Norte é o que está em atuação nesta sexta-feira no Estado. Ele é caracterizado por rajadas fortes, aumento repentino de temperatura e queda na umidade do ar devido ao relevo.

Segundo o meteorologista Cléo Kuhn, em explicação durante o programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha, "geralmente, o vento Norte provoca estragos no centro do Estado".

— Esses estragos não são maiores do que os provocados pelos ventos de torção, que são aqueles provocados pela nuvem cumulonimbus. Isso porque esse vento sopra só de Norte. Então, às vezes, ele verga alguma coisa, depois volta.

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Segundo Kuhn, o pior é o vento de torção, o mesmo que atingiu Eldorado do Sul na última semana e provocou queda de árvores, postes e destelhamentos.

— A gente pode ter (vento de torção) quando se formarem as nuvens cumulonimbus, o que pode ter, principalmente, amanhã e domingo — alerta.

⛈️ O que é nuvem cumulonimbus

É uma enorme nuvem de tempestade que se desenvolve na vertical. Ela causa chuva forte, raios, granizo e ventos muito intensos. Pode até gerar tornados.

O que explica o vento Norte

Segundo a Climatempo, o intenso transporte de calor e umidade pelo jato de baixos níveis favorecerá uma atmosfera extremamente instável. Na região Central, por exemplo, o vento Norte soprará de forma persistente, com rajadas potencialmente superiores a 90 km/h, sobretudo a partir da tarde.

Há risco para danos à rede elétrica, queda de postes e árvores, destelhamentos e transtornos à infraestrutura.

🍃 O que é jato de baixos níveis

Descrito como uma "esteira de ventos quentes e úmidos", esse fluxo transporta uma enorme quantidade de calor e umidade da Amazônia diretamente para o Sul, servindo de combustível para as tempestades.

Risco de tornado

Segundo o meteorologista Bruno Ribeiro, da Defesa Civil, rajadas de ventos superiores a 50 km/h também aumentam o risco de tornado.

A área apontada pelo meteorologista abrange toda a fronteira com o Uruguai, a Campanha e partes das regiões Oeste, Centro e Sul do Rio Grande do Sul.

🎐 O que é um tornado

Um tornado é uma coluna de ar que gira muito rapidamente no seu eixo, ao mesmo tempo em que se desloca. A ocorrência é sempre bastante pontual, podendo afetar, por exemplo, somente uma localidade dentro de um município. A velocidade do vento em um tornado supera os 100 km/h.

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Concessionária de energia tem equipes "em sobreaviso"

Grande parte da área destacada no mapa tem abastecimento de energia sob responsabilidade da concessionária CPFL RGE.

Por meio de nota, a empresa informa que "está com suas equipes mobilizadas em sobreaviso, bem como já fez contato com as prefeituras, defesas civis municipais, órgãos de segurança pública, hospitais e serviços essenciais. Além de estar com as linhas exclusivas ativas para atendimento aos usuários prioritários".

Não foi informado se houve algum tipo de reforço nas equipes ou em que grau.

Os canais de atendimento incluem o número 0800-970-0900 e o WhatsApp (51) 99955-0002.

Informações de falta de energia também podem ser encaminhadas pelo site rge-rs.com.br ou pelo aplicativo da empresa. O atendimento via SMS é feito pelo número 27350.

Município e velocidade das rajadas nesta sexta-feira (17)

Panambi: 94,8 km/h

Aceguá: 88,6 km/h

Agudo: 82,1 km/h

Bagé: 77,4 km/h

Itaqui: 77,2 km/h

Quaraí: 73,3 km/h

Santo Antônio das Missões: 72,4 km/h

Santana do Livramento: 72 km/h

Santa Maria: 70,9 km/h

Faxinal do Soturno: 69,5 km/h

Uruguaiana: 69,2 km/h

Alegrete: 69,1 km/h

Rosário do Sul: 67,6 km/h

Pinheiro Machado: 66,6 km/h

Santiago: 66,2 km/h

Porto Xavier: 66,2 km/h

Cacequi: 64,4 km/h

Dona Francisca: 63,8 km/h