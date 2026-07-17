Ambiente

Alerta no RS
Notícia

Vento Norte atua sobre o RS, provocando rajadas de mais de 90 km/h; próximas horas devem ser de muita chuva

Área Central, Campanha e Noroeste são as mais atingidas 

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Zero Hora

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