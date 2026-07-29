Temporal causa estragos em sete municípios do norte e noroeste do Estado

O forte temporal que atingiu a região norte e noroeste do Estado na terça (28) e a madrugada desta quarta-feira (29) deixou sete cidades com estragos. De acordo com a Defesa Civil, as principais ocorrências registradas foram de destelhamentos, bloqueios de estradas e queda de energia.

As fortes chuvas e ventos, além da queda de granizo destelharam 37 residências em Passo Fundo. A tempestade começou por volta das 16h.

Equipes de segurança informaram que 37 lonas foram entregues. No ginásio do bairro Zachia, 18 kits para cobertura foram distribuídos.

Na RS-324, na altura do km 204, entre o município e Passo Fundo, uma árvore caída bloqueou totalmente a passagem de veículos. Bombeiros das duas cidades desobstruíram o local por volta das 9h desta terça-feira (29).

Outros seis municípios foram atingidos pela chuva e vento. Marau, Erval Seco, Selbach, Ijuí, Ipiranga do Sul e Ibirubá reportaram destroços.

Ijuí

Ijuí, no noroeste do estado, registrou 140 milímetros de chuva. Ao todo, 150 casas procuraram auxílio da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.

Houve a distribuição de lonas e não há desabrigados. Seis postos de saúde também tiveram danos, principalmente em calhas, serviços estão sendo realizados para normalizar o atendimento nesta terça-feira (29).

Duas escolas reportaram danos, mas situação já foi normalizada e aulas não foram suspensas. Além disso, os fortes ventos também danificaram a estrutura da Estação de Cultura e Lazer do município.

A prefeitura informou que falta de energia foi ponto e já foi reestabelecida.

Marau

A cheia do rio Marau, no município de Marau, no norte do estado, bloqueou a passagem na localidade de Santo Antônio dos Triches. De acordo com o Corpo de Bombeiros, há desvios nas proximidades e o local segue alagado por toda a manhã.

A Defesa Civil informou que quatro residências foram inundadas durante a madrugada, mas não há registro de desabrigados.

Selbach

Galpão que abrigava vaca foi destelhado no interior do município. Defesa Civil de Selbach / Reprodução

Em Selbach, no norte gaúcho, a Defesa Civil informou que choveu 60mm, além de queda de granizo e vento forte.

Houve destruição em propriedades do interior, principalmente em galpões da linha Passo do Padre e Santa Terezinha.

O temporal também causou queda de energia e de árvores. Apesar disso, não há informações sobre desabrigados.

Ipiranga do Sul

Em Ipiranga do Sul, no norte do estado, também teve queda de energia. Até a manhã desta quarta, parte do município seguia sem luz. Equipes da RGE estão no local.

O Corpo de Bombeiros informou que falta de energia foi em decorrência da destruição de uma fiação de alta tensão na RS-469 na madrugada desta quarta-feira (29).

Ibirubá

Fortes ventos derrubaram árvores no município. Prefeitura de Ibirubá / Reprodução

No município de Ibirubá, no noroeste gaúcho, o temporal com fortes chuvas e queda de granizo começou por volta das 22h de terça-feira (28).

Os principais danos foram registrados no interior, onde postes caíram por conta do vento e residências ficaram temporariamente sem energia elétrica.

A Defesa Civil informou que a comunidade de Santo Antônio do Triunfo foi uma das mais atingidas. No entanto, ninguém ficou ferido ou desabrigado.

Erval Seco

Em Erval Seco, no norte do estado, 84 residências foram danificadas pela queda de granizo que iniciou por volta das 20h de terça-feira (28).

A Defesa Civil informou que a Administração Municipal montou uma força-tarefa para prestar atendimento às famílias. Lonas foram distribuídas.