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Temporal causa estragos em sete municípios do norte e noroeste do Estado

Em Passo Fundo, 37 casas ficaram destelhadas. Rodovia entre o município e Marau foi totalmente bloqueada por queda de árvore

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Heloisa Gamero

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Felipe Matiasso*

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