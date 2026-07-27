- Porto Alegre e Região Metropolitana registraram chuva forte no fim de tarde desta segunda-feira (27)
- Capital teve pontos de alagamentos, principalmente na Zona Norte; o Arroio Sarandi chegou a transbordar, mas a água já baixou
- A Fraport, que administra o aeroporto de Porto Alegre, confirmou que 12 voos foram atrasados em razão da chuva
- Em Canoas, ruas ficaram alagadas. Os bairros mais atingidos foram Mathias Velho, Niterói e Estância Velha
- RS tem alerta para chuva acima de 100mm, inundações e risco de tornado para esta terça-feira (28)
Chuva no RS
Notícia
Temporal atinge Porto Alegre e Região Metropolitana nesta segunda-feira; siga ao vivo as últimas informações
O Instituto Nacional de Meteorologia publicou alerta de grande perigo para o acumulado de chuva para os próximos dias