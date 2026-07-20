Temporais, granizo e vento de até 80 km/h: como fica o tempo nesta terça-feira no RS

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Tempo instável e com possibilidade de temporal deve permanecer em Porto Alegre. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul mantém nesta terça-feira (21) o cenário de instabilidade climática que se alongou do fim de semana. Mas em alguns pontos a chuva já não deve preocupar mais.

Enquanto a frente fria avança pela Metade Norte e provoca alertas de tempestade, a faixa que vai do Extremo Sul à Fronteira Oeste começa a registrar melhora gradual no tempo.

Segundo a Climatempo, os temporais ganham força entre o Noroeste, as Missões e a serra gaúcha. Municípios como Santa Rosa, Horizontina, Santo Augusto e Cruz Alta correm risco elevado de alagamentos e inundações, com acumulados de chuva que podem superar os 100 milímetros.

No Centro, na Região dos Vales e em cidades do Norte, como Passo Fundo, Soledade, Panambi e Frederico Westphalen, o dia será marcado por chuva, descargas elétricas, eventual queda de granizo e rajadas de vento de até 80 km/h.

Na Região Metropolitana e no Litoral Norte, a previsão indica chuva intensa isolada, capaz de causar transtornos no trânsito urbano e alagamentos. O céu permanece carregado, com alta incidência de raios e ventos que podem atingir 60 km/h.

Contudo, o deslocamento da frente fria em direção ao Norte diminui o risco de temporais na parte mais ao Sul e na Fronteira Oeste. O tempo, contudo, não firma totalmente, e o dia segue com predomínio de nuvens e chance de chuva fraca ou garoa.

De acordo com a Defesa Civil, as temperaturas mínimas no Estado variam entre 12ºC e 20ºC, enquanto as máximas oscilam entre 14ºC e 25ºC.

Leia nesta reportagem:

Veja a previsão para sua região nesta terça-feira (21)

Região Metropolitana

Nublado com chuva forte de dia e chuva fraca à noite. Em Porto Alegre, a mínima será de 17ºC e a máxima de 19ºC

Serra

Sol com muitas nuvens e chuva de manhã. Temporal à tarde e à noite. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 18ºC e 19ºC

Campanha

Sol com muitas nuvens e chuva pela manhã. Temporal à tarde e à noite. Em Bagé, a mínima será de 15ºC, e a máxima, de 18ºC

Fronteira Oeste

Sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens e tempo firme. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 15ºC a 17ºC

Sul

Sol com muitas nuvens a nublado com chuva de manhã. Tarde e noite com temporal. Em Pelotas, os termômetros variam entre 15ºC e 19ºC

Litoral Norte

Sol com muitas nuvens e chuva pela manhã. Temporal à tarde e à noite. Em Capão da Canoa, a mínima é de 18ºC, e a máxima, de 20ºC

Centro

Chuva forte e trovoadas durante todo o dia. Em Santa Maria, mínima de 19ºC e máxima de 21ºC

Norte

Chuva forte e trovoadas o dia todo. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 18ºC e 19ºC

Noroeste

Dia com chuva forte e trovoadas. Em Santa Rosa, mínima de 19ºC e máxima de 21ºC

Alertas em vigor

Alerta vermelho é válido durante toda esta terça-feira. Inmet / Divulgação

Diante do avanço dessa frente fria, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém avisos meteorológicos ativos para o Estado nesta terça-feira.

O principal destaque é o alerta vermelho de grande perigo para acumulado de chuva, válido para a faixa que vai de São Borja até a divisa com Santa Catarina, e de Rio Grande até a Região Metropolitana.

Nessas áreas, o risco é alto para alagamentos e transbordamentos de rios. Paralelamente, um alerta laranja indica o risco de tempestades com granizo e ventos de até 100 km/h em grande parte do RS, válido até o fim do dia.

O que muda nos próximos dias?

Na quarta-feira (22), a frente fria começa a se afastar em direção a Santa Catarina e ao Paraná. A chuva ainda persiste durante a madrugada e no início da manhã na Metade Norte, especialmente em municípios próximos à divisa catarinense.

Ao longo do dia, a instabilidade perde força nas demais regiões gaúchas. Na Serra, o céu permanece carregado na maior parte do período, com melhoria prevista apenas para o fim da noite.

A quinta-feira (23) terá o retorno do tempo estável ao Rio Grande do Sul. O avanço de uma área de alta pressão, associada a uma massa de ar frio de origem polar de fraca intensidade, afasta o sistema do território gaúcho.