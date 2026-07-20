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Temporais, granizo e vento de até 80 km/h: como fica o tempo nesta terça-feira no RS

Frente fria avança e concentra a forte instabilidade sobre a Metade Norte, Centro e Região dos Vales

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