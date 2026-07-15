Ambiente

Chuva intensa
Notícia

Tempo começa a virar no RS nesta quinta; veja por onde devem começar os temporais

Instabilidade traz risco de ventos acima de 90 km/h e granizo em algumas áreas do Estado no fim do dia

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS