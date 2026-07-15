Tempo começa a virar no RS nesta quinta; veja por onde devem começar os temporais

Fronteira Oeste, Campanha e o sul do Estado são as áreas de maior risco para o início da virada do tempo. Renan Mattos / Agencia RBS

O tempo firme e a temperatura em elevação – sentida especialmente a partir da tarde desta quarta (15) – já estão com as horas contadas no Rio Grande do Sul. A quinta-feira (16) promete uma virada radical no cenário atmosférico.

A aproximação de uma nova frente fria associada ao intenso transporte de calor e umidade coloca todo o Estado sob alerta.

Embora o dia comece com sol e marcas agradáveis na maior parte do território gaúcho, a instabilidade ganha força à tarde e, principalmente, durante a noite.

A atenção é máxima para o avanço de temporais severos, que trazem risco de ventos intensos, queda de granizo e chuva forte em diversas regiões.

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Leia nesta reportagem:

Como fica o tempo nesta quinta-feira (16) por região

Fronteira Oeste, Campanha e Sul

São as áreas de maior atenção. O tempo vira ainda durante o dia, com risco de temporais, raios, granizo e rajadas de vento que podem passar dos 90 km/h. Há potencial para a formação de supercélulas capazes de gerar microexplosões. Os volumes de chuva devem variar entre 10 mm e 50 mm, podendo chegar a 70 mm de forma pontual.

Uruguaiana: mínima de 16ºC e máxima de 26ºC

mínima de 16ºC e máxima de 26ºC Bagé: mínima de 13ºC e máxima de 22ºC

mínima de 13ºC e máxima de 22ºC Pelotas: mínima de 11ºC e máxima de 22ºC

Região Metropolitana e Centro

O sol predomina pela manhã e as temperaturas sobem. Contudo, a nebulosidade aumenta rapidamente e não se descarta a ocorrência de pancadas de chuva e tempestades isoladas entre o fim da tarde e a noite.

Porto Alegre: mínima de 10ºC e máxima de 27ºC

mínima de 10ºC e máxima de 27ºC Santa Maria: mínima de 11ºC e máxima de 26ºC

Litoral

O vento nordeste sopra moderado e o céu ganha nuvens ao longo do dia. Pancadas isoladas de chuva podem atingir a Costa Doce e o Litoral Sul entre a tarde e a noite, acompanhando a mudança do tempo nas áreas vizinhas.

Capão da Canoa: mínima de 11ºC e máxima de 23ºC

Serra

Tempo firme na maior parte do dia, com as temperaturas seguindo em elevação. O céu começa a registrar aumento gradual de nuvens, mas a chance de chuva é baixa, restrita a pancadas isoladas entre a noite e a madrugada de sexta-feira.

Caxias do Sul: mínima de 10ºC e máxima de 22ºC

Norte

O tempo permanece firme, ensolarado e estável durante quase toda a quinta-feira. É a região do Estado onde o risco de instabilidade é menor neste primeiro momento.

Passo Fundo: mínima de 11ºC e máxima de 22ºC

O que esperar na sexta e no fim de semana?

Na sexta-feira (17), o cenário é de maior instabilidade e formação de temporais em diversas regiões devido ao avanço dos sistemas meteorológicos, que ganham força com o transporte de calor e umidade.

O alerta para tempestades severas — com raios, granizo e rajadas de vento acima de 90 km/h — se concentra principalmente na Fronteira Oeste, na Campanha, no Centro, no Sul, na Costa Doce e na Região Metropolitana.

Chuva pode gerar volumes de até 300 mm em vários pontos do Estado até o dia 26 de julho. Reprodução / Climatempo

No sábado (18), a instabilidade se espalha de vez pelo Estado, mantendo o tempo carregado e com chuva frequente, especialmente entre a madrugada e a tarde.

Com o deslocamento da frente fria em direção ao norte gaúcho, o risco de temporais com granizo e descargas elétricas aumenta nas Missões, no Centro, no Planalto, no Norte e nos vales do Rio Pardo e do Taquari.

Além disso, a Metade Sul, o Oeste, a Campanha e o Centro exigem atenção redobrada para os volumes acumulados de chuva, que podem provocar alagamentos e o transbordamento de córregos e arroios.