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Temperatura segue baixa, mas sol brilha no RS nesta terça; veja previsão do tempo

Ar seco predomina na maioria das regiões gaúchas, mas o amanhecer rigoroso exige casaco pesado antes de uma tarde amena

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