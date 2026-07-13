Temperatura segue baixa, mas sol brilha no RS nesta terça; veja previsão do tempo

Com a chuva dando uma pausa, a terça-feira (14) será de tempo seco, mas sem alívio no frio no Rio Grande do Sul.
O sol reaparece entre poucas nuvens nas Missões, Campanha, Fronteira Oeste, Vales, Costa Doce, Região Metropolitana, Serra e Litoral.
Segundo a Climatempo, o amanhecer deve registrar temperaturas baixas em todo o Estado, com elevação gradual à tarde.
As mínimas previstas ficam entre 0ºC e 11ºC, com risco de geada. As máximas podem chegar até os 21°C à tarde, de acordo com a Defesa Civil.
Leia nesta reportagem:
Veja a previsão para sua região nesta terça (14)
- Região Metropolitana
Dia de sol com névoa fraca ao amanhecer e à noite. Em Porto Alegre, a mínima será de 8ºC e a máxima de 19ºC
- Serra
Dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 5ºC e 17ºC
- Campanha
Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Bagé, a mínima será de 7ºC, e a máxima, de 16ºC
- Fronteira Oeste
Sol com nevoeiro ao amanhecer. Nuvens aumentam à tarde e predominam à noite. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 7ºC a 18ºC
- Sul
Sol entre muitas nuvens. Em Pelotas, os termômetros variam entre 9ºC e 15ºC
- Litoral Norte
Dia de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminui. Em Capão da Canoa, a mínima é de 7ºC, e a máxima, de 16ºC
- Centro
Sol com nevoeiro ao amanhecer. Aumento de nuvens à tarde. Em Santa Maria, mínima de 5ºC e máxima de 19ºC
- Norte
Dia ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam à noite. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 5ºC e 16ºC
- Noroeste
Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Santa Rosa, mínima de 7ºC e máxima de 18ºC
O que muda nos próximos dias
Na quarta-feira (15), a massa de ar polar começa a perder força no Rio Grande do Sul, dando lugar a ventos que trazem ar mais quente e úmido do Norte do país.
Já a quinta-feira (16) será um dia de extremos, dividindo o Estado em dois cenários. Na maior parte das regiões — incluindo a Região Metropolitana, Vales, Serra e Litoral —, o sol predomina e o calor ganha força.
Por outro lado, a Fronteira Oeste e a Campanha entram em alerta total devido à aproximação de uma frente fria.
Nessas áreas próximas ao Uruguai, o céu fica nublado desde cedo. Há previsão de pancadas de chuva fortes, com risco de temporais isolados, granizo e ventos fortes, especialmente em municípios como Uruguaiana, Itaqui e Quaraí.
* Produção: Juliano Lannes