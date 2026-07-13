Temperatura segue baixa, mas sol brilha no RS nesta terça; veja previsão do tempo

Sol aparece em todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira, mas amanhecer gelado mantém a exigência de roupas pesadas. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Com a chuva dando uma pausa, a terça-feira (14) será de tempo seco, mas sem alívio no frio no Rio Grande do Sul.

O sol reaparece entre poucas nuvens nas Missões, Campanha, Fronteira Oeste, Vales, Costa Doce, Região Metropolitana, Serra e Litoral.

Segundo a Climatempo, o amanhecer deve registrar temperaturas baixas em todo o Estado, com elevação gradual à tarde.

As mínimas previstas ficam entre 0ºC e 11ºC, com risco de geada. As máximas podem chegar até os 21°C à tarde, de acordo com a Defesa Civil.

Leia nesta reportagem:

Veja a previsão para sua região nesta terça (14)

Região Metropolitana

Dia de sol com névoa fraca ao amanhecer e à noite. Em Porto Alegre, a mínima será de 8ºC e a máxima de 19ºC

Serra

Dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 5ºC e 17ºC

Campanha

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Bagé, a mínima será de 7ºC, e a máxima, de 16ºC

Fronteira Oeste

Sol com nevoeiro ao amanhecer. Nuvens aumentam à tarde e predominam à noite. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 7ºC a 18ºC

Sul

Sol entre muitas nuvens. Em Pelotas, os termômetros variam entre 9ºC e 15ºC

Litoral Norte

Dia de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminui. Em Capão da Canoa, a mínima é de 7ºC, e a máxima, de 16ºC

Centro

Sol com nevoeiro ao amanhecer. Aumento de nuvens à tarde. Em Santa Maria, mínima de 5ºC e máxima de 19ºC

Norte

Dia ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam à noite. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 5ºC e 16ºC

Noroeste

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Santa Rosa, mínima de 7ºC e máxima de 18ºC

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O que muda nos próximos dias

Na quarta-feira (15), a massa de ar polar começa a perder força no Rio Grande do Sul, dando lugar a ventos que trazem ar mais quente e úmido do Norte do país.

Já a quinta-feira (16) será um dia de extremos, dividindo o Estado em dois cenários. Na maior parte das regiões — incluindo a Região Metropolitana, Vales, Serra e Litoral —, o sol predomina e o calor ganha força.

Por outro lado, a Fronteira Oeste e a Campanha entram em alerta total devido à aproximação de uma frente fria.

Nessas áreas próximas ao Uruguai, o céu fica nublado desde cedo. Há previsão de pancadas de chuva fortes, com risco de temporais isolados, granizo e ventos fortes, especialmente em municípios como Uruguaiana, Itaqui e Quaraí.