Ambiente

Reflexo da chuvarada
Notícia

Tem risco de enchente? Quais rios do RS seguem com alerta para os próximos dias

Meteorologia prevê acumulados de chuva de até 200mm até o domingo (2), o que mantém nível de preocupação com as bacias do Estado

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Sofia Lungui

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS