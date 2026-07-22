Chuva dá trégua no RS, mas elevação de rios mantém alerta para inundação nesta quinta

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Em meio à subida dos rios, RS soma 143 municípios atingidos e centenas de pessoas fora de casa. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul terá um alívio da chuva nesta quinta-feira (23), inclusive com aberturas de sol em alguns pontos. Apesar da trégua, a situação permanece crítica com relação às cheias nos vales do Taquari e do Caí.

Como o solo está encharcado, a água continua escoando para os rios, que têm alertas "muito altos" para inundação nestas bacias, segundo a Defesa Civil gaúcha.

O órgão estadual informa que os avisos seguem válidos para manhã e tarde desta quinta no Vale do Taquari em Muçum, Taquari, Bom Retiro do Sul, Arroio do Meio, Lajeado, Roca Sales, Cruzeiro do Sul, Santa Tereza, Estrela e Encantado.

Já no Vale do Caí, a vigência da atenção para inundação é até a madrugada, entre Harmonia e Montenegro.

Mapa mais atualizado da Defesa Civil mostra possíveis pontos de inundação nos vales do Taquari e do Caí. Reprodução / Defesa Civil RS

De acordo com Fernando Mainardi Fan, doutor em Recursos Hídricos e professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da UFRGS, toda essa vazão seguirá em direção ao Guaíba, em Porto Alegre, que tem previsão de atingir a cota de alerta (2,5m) no final de semana. Isso gera um risco real e imediato de alagamentos, especialmente na região das Ilhas.

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Segundo a atualização mais recente da Defesa Civil, 143 municípios já registraram danos provocados por chuvas intensas, vendavais, granizo, deslizamentos, alagamentos e inundações.

Ao todo, mais de 700 pessoas tiveram de sair de suas casas conforme levantamento do governo estadual até a noite desta quarta-feira (22).

Veja a previsão por região para esta quinta-feira

O destaque do dia será a queda acentuada nas temperaturas, com um amanhecer gelado, especialmente na Campanha, Fronteira Oeste e no Sul.

As temperaturas mínimas no Estado variam entre 7ºC e 16ºC, enquanto as máximas não devem ultrapassar os 19ºC.

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