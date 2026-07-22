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Chuva dá trégua no RS, mas elevação de rios mantém alerta para inundação nesta quinta

Massa de ar seco limpa o tempo e derruba as temperaturas, enquanto atenção é total para as cheias nos vales do Taquari e do Caí

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