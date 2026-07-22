Chuva dá trégua no RS, mas elevação de rios mantém alerta para inundação nesta quinta

O Rio Grande do Sul terá um alívio da chuva nesta quinta-feira (23), inclusive com aberturas de sol em alguns pontos. Apesar da trégua, a situação permanece crítica com relação às cheias nos vales do Taquari e do Caí.
Como o solo está encharcado, a água continua escoando para os rios, que têm alertas "muito altos" para inundação nestas bacias, segundo a Defesa Civil gaúcha.
O órgão estadual informa que os avisos seguem válidos para manhã e tarde desta quinta no Vale do Taquari em Muçum, Taquari, Bom Retiro do Sul, Arroio do Meio, Lajeado, Roca Sales, Cruzeiro do Sul, Santa Tereza, Estrela e Encantado.
Já no Vale do Caí, a vigência da atenção para inundação é até a madrugada, entre Harmonia e Montenegro.
De acordo com Fernando Mainardi Fan, doutor em Recursos Hídricos e professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da UFRGS, toda essa vazão seguirá em direção ao Guaíba, em Porto Alegre, que tem previsão de atingir a cota de alerta (2,5m) no final de semana. Isso gera um risco real e imediato de alagamentos, especialmente na região das Ilhas.
Segundo a atualização mais recente da Defesa Civil, 143 municípios já registraram danos provocados por chuvas intensas, vendavais, granizo, deslizamentos, alagamentos e inundações.
Ao todo, mais de 700 pessoas tiveram de sair de suas casas conforme levantamento do governo estadual até a noite desta quarta-feira (22).
Veja a previsão por região para esta quinta-feira
O destaque do dia será a queda acentuada nas temperaturas, com um amanhecer gelado, especialmente na Campanha, Fronteira Oeste e no Sul.
As temperaturas mínimas no Estado variam entre 7ºC e 16ºC, enquanto as máximas não devem ultrapassar os 19ºC.
- Metade Leste (Região Metropolitana, Litoral Norte, Vales, Serra e Nordeste): dia começa com muitas nuvens e há chance de chuva isolada, mas o tempo tende a estabilizar ao longo do dia
- Demais regiões (Norte, Noroeste, Centro, Campanha e Fronteira Oeste): sol reaparece entre nuvens, marcando o retorno do tempo seco
O que esperar da sexta e do sábado
- Sexta-feira (24): o tempo firme predomina, mas a nebulosidade aumenta na Região Metropolitana, no Litoral Norte, na Serra e em parte do Nordeste, onde pode ocorrer pancadas de chuva entre a madrugada, a manhã e o início da tarde
- Sábado (25): o tempo firme se consolida em todo o Estado, com sol e maior amplitude térmica (manhã fria e tarde mais agradável), sem previsão de chuva