Sol e calor acima dos 30°C marcam a sexta no RS, mas Inmet alerta para rajadas de vento

Sol aparece em praticamente todo o RS. Renan Mattos / Grupo RBS

A sexta-feira (31) segue marcada pelo alívio no tempo em todo o Rio Grande do Sul. O sol aparece em praticamente todas as regiões, ainda que com alguma presença de nuvens.

O amanhecer ainda será frio, mas o aquecimento chega ao longo da tarde. As mínimas devem oscilar entre 8ºC e 18ºC, enquanto as máximas passam dos 30ºC em áreas do Oeste, Noroeste e Missões.

Os ventos ganham força no litoral gaúcho, com rajadas entre 40 km/h e 60 km/h. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial para ventos costeiros, válido a partir da meia-noite desta sexta-feira (31) até as 23h59min do mesmo dia, atingindo toda a extensão do litoral gaúcho e partes da Região Metropolitana.

Leia nesta reportagem:

Veja as mínimas e máximas previstas para sua região nesta sexta

Região Metropolitana

Em Porto Alegre, a mínima será de 14ºC e a máxima de 27ºC

Serra

Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 14ºC e 27ºC

Campanha

Em Bagé, a mínima será de 14ºC, e a máxima, de 24ºC

Fronteira Oeste

Em Uruguaiana, a temperatura vai de 17ºC a 27ºC

Sul

Em Pelotas, os termômetros variam entre 15ºC e 20ºC

Litoral Norte

Em Capão da Canoa, a mínima é de 13ºC, e a máxima, de 20ºC

Centro

Em Santa Maria, mínima de 15ºC e máxima de 28ºC

Norte

Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 14ºC e 25ºC

Noroeste

Em Santa Rosa, mínima de 19ºC e máxima de 28ºC

Temporais avançam pelo Estado no sábado

O sábado (1º) será marcado por uma mudança significativa no tempo devido à chegada de uma frente fria, provocando temporais com raios, granizo e ventos de até 100 km/h.

A instabilidade começa pelo Oeste e se espalha para diversas regiões, como o Sul, Centro, Noroeste e Norte. Apesar da chuva, o dia começa abafado e as temperaturas sobem bastante antes da chegada das tempestades, podendo atingir até 33°C.

Chuva e frio ganham força no domingo

No domingo (2), a frente fria avança e mantém o céu com muitas nuvens e chuva a qualquer momento, principalmente na metade Norte, Região Metropolitana e Litoral.

Com a passagem do sistema, uma massa de ar frio faz as temperaturas caírem acentuadamente, aumentando a sensação de frio em todo o Estado.

No Litoral, o vento sopra forte, com rajadas que podem ultrapassar os 80 km/h, enquanto na Serra a chuva perde força ao longo do dia.