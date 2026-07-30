Ambiente

Trégua na chuva
Notícia

Sol e calor acima dos 30°C marcam a sexta no RS, mas Inmet alerta para rajadas de vento

Alerta de perigo potencial vale durante todo o dia 31; pausa na chuva dura pouco antes da chegada de tempestades com granizo no sábado

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