Sol e ar seco elevam temperatura a até 25ºC no RS nesta quarta-feira; veja previsão do tempo

À tarde, tempo estará propício para roupas mais leves. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Antes da mudança no tempo prevista para os próximos dias, a quarta-feira (15) ainda será de estabilidade em todo o Rio Grande do Sul.

A massa de ar seco garante sol entre poucas nuvens e sem chuva. O amanhecer ainda será frio, mas já menos intenso do que na terça (13), segundo a Climatempo.

À tarde, as temperaturas entram em elevação, principalmente no Oeste, Missões, Campanha, Região Central e Vales. No Estado, as mínimas variam entre 3ºC e 12ºC, enquanto as máximas oscilam entre 17ºC e 25ºC, informa a Climatempo.

Na Capital, o dia será de sol entre poucas nuvens, com a tarde registrando temperaturas mais agradáveis.

Leia nesta reportagem:

Veja a previsão para sua região nesta quarta-feira (15)

Região Metropolitana

Sol o dia todo e noite de tempo aberto. Em Porto Alegre, a mínima será de 10ºC e a máxima de 21ºC

Serra

Sol com algumas nuvens de dia e céu limpo à noite. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 9ºC e 18ºC

Campanha

Sol entre muitas nuvens. Em Bagé, a mínima será de 9ºC, e a máxima, de 19ºC

Fronteira Oeste

Sol com muitas nuvens. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 11ºC a 22ºC

Sul

Sol com muitas nuvens. Em Pelotas, os termômetros variam entre 10ºC e 19ºC

Litoral Norte

Sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, forma-se nevoeiro. Em Capão da Canoa, a mínima é de 9ºC, e a máxima, de 18ºC

Centro

Sol com nevoeiro ao amanhecer. À tarde, algumas nuvens. À noite, céu limpo. Em Santa Maria, mínima de 8ºC e máxima de 21ºC

Norte

Tempo ensolarado com nevoeiro ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 8ºC e 17ºC

Noroeste

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Santa Rosa, mínima de 10ºC e máxima de 21ºC

Calor e virada no tempo a partir da tarde de quinta

Céu começa a ficar mais carregado na quinta. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A aproximação de uma área de baixa pressão aliada ao transporte de umidade muda drasticamente o tempo no Rio Grande do Sul nos próximos dias.

A virada começa na quinta-feira (16), com risco de temporais isolados a partir do final da tarde no Oeste, na Campanha e na Região Central.

Nessas localidades, são esperadas descargas elétricas, queda de granizo e rajadas de vento entre 60 e 80 km/h, que podem causar danos à rede elétrica. Enquanto isso, o restante do Estado, incluindo a Região Metropolitana, Vales, Missões e Norte, terá uma tarde de calor forte e tempo seco antes da chegada da chuva.

Alerta máximo para temporais severos e ventania de até 85 km/h

A sexta-feira (17) exige atenção redobrada dos gaúchos devido ao risco de tempestades severas em todo o Estado.

A combinação de calor, alta umidade e vento forte deixa a atmosfera extremamente instável, favorecendo chuva a qualquer hora do dia acompanhada de raios e granizo.

O tempo severo atinge o Oeste, a Campanha e o Centro entre a madrugada e a manhã, avançando posteriormente para a Região Metropolitana, Vales, Norte e Leste.

O principal foco de preocupação é a região de Santa Maria, onde o vento deve soprar de forma persistente com rajadas de até 85 km/h, elevando significativamente o risco de queda de galhos e desabastecimento de energia.