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Sol e ar seco elevam temperatura a até 25ºC no RS nesta quarta-feira; veja previsão do tempo

Mínimas continuam baixas, por volta de 3ºC, mas as máximas já chegam a 25ºC

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