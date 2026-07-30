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Sete municípios da região norte e noroeste formalizam situação de emergência após sequência de temporais  

Caso mais preocupante é em Giruá, onde passagem de tornado deixou 30 pessoas desabrigadas

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Heloisa Gamero

Repórter

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