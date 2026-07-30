Sete municípios da região norte e noroeste formalizam situação de emergência após sequência de temporais  

30 pessoas ficaram desabrigadas em Giruá, no noroeste gaúcho. Luis Frey / Especial

Sete municípios da região norte e noroeste do Estado formalizaram o pedido de situação de emergência após sequências de temporais. Fortes chuvas, ventos e queda de granizo provocaram danos entre os dias 21 de julho e a última terça-feira (28).

O caso mais grave foi registrado em Giruá, após a passagem de um tornado deixar 30 pessoas desabrigadas, além de outras quatro feridas. A prefeitura está elaborando o decreto de emergência.

Vila Maria, Três Passos, Não-Me-Toque, Colorado, Ernestina, e Gentil divulgaram o documento.

Vila Maria

Ponte chegou a ser interditada por risco de inundação. Prefeitura de Vila Maria / Divulgação

A Administração Municipal de Vila Maria informou na terça-feira (28) que foi decretada situação de emergência em todo o território do município, localizado no norte gaúcho, em razão dos danos provocados pelas fortes chuvas registradas no dia 21 de julho.

A decisão foi tomada com base em parecer técnico da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil e em laudos elaborados pela Emater e pelas Secretarias Municipais, que apontam prejuízos significativos à produção rural, à saúde, à educação, à infraestrutura e à capacidade administrativa e financeira da cidade.

O acumulado de chuva chegou a 150 milímetros e provocou a elevação do rio Tarimba.

Três Passos

Em Três Passos, no noroeste, o decreto de situação de emergência nível II foi divulgado também na terça. Severos danos foram confirmados após evento climático extremo no dia 21 de julho.

Os levantamentos apontaram prejuízos expressivos nos setores produtivo, habitacional, ambiental e de infraestrutura rural, caracterizando um cenário que supera a capacidade de resposta do município.

A Defesa Civil explicou que Três Passos já possuía um decreto de situação de emergência nível I em vigor, referente à chuva intensa ocorrida nos dias 28 de junho e 1º de julho.

Não-Me-Toque

Tempestade começou por volta das 17h de segunda-feira em Não-Me-Toque. Defesa Civil / Reprodução

O Município de Não-Me-Toque, no norte, decretou situação de emergência na quarta-feira (29). Áreas do município foram afetadas pelo vendaval ocorrido na segunda-feira (27).

Conforme o levantamento realizado pelas equipes municipais, aproximadamente 300 residências foram diretamente afetadas, impactando cerca de 1.200 pessoas.

Colorado

Colorado, no norte, também decretou situação de emergência nesta quarta-feira (29). De acordo com o documento, o município foi afetado pelo evento climático extremo a partir do dia 22 de julho.

Ao todo, 23 famílias foram prejudicadas. O Laudo Técnico da Emater/RS levantou que produtores da região perderam mais que R$ 2 milhões por conta dos estragos.

Ernestina

Município prepara um novo decreto de situação de emergência. Prefeitura de Ernestina / Reprodução

Ernestina, também norte gaúcho, decretou situação de emergência durante a tarde desta terça-feira (28). O município foi afetado pela forte chuva no dia 21 de julho.

Os levantamentos técnicos apontam que a precipitação acumulada chegou a 450 mm, afetando cerca de 600 km de estradas rurais. Na agricultura, os prejuízos estimados pela Emater/RS ultrapassam R$ 36 milhões.

A infraestrutura viária rural também sofreu forte impacto, com todas as estradas prejudicadas, vias danificadas, e pontes comprometidas. O valor estimado para a reconstrução das pontes, desta vez em concreto, chega a R$ 11,2 milhões.

A Unidade Básica de Saúde também registrou danos, com estimativa de R$ 500 mil para reparos.

Na segunda-feira (27), o município registrou queda de granizo. Por conta disso, a administração municipal informa que um novo decreto está sendo preparado.

Gentil

A Administração de Gentil, no norte do estado, recebeu a Defesa Civil na terça-feira (28), para vistoria e homologação do decreto estadual de situação de emergência em razão dos danos provocados pelas fortes chuvas registradas no dia 21 de julho.