Municípios gaúchos registram temperatura negativa na madrugada desta terça-feira; veja as mínimas

Em Porto Alegre, mínima registrada foi de 6,4ºC. Jeff Botega / Agencia RBS

Após alguns dias com temperatura mais agradável, nesta terça-feira (7) o Rio Grande do Sul voltou a registrar temperatura negativa. Com -2,6ºC, Santana do Livramento, na Fronteira Oeste, registrou a menor marca até o momento.

De acordo com dados da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro), 20 municípios gaúchos registraram temperatura negativa nesta madrugada.

A segunda cidade mais gelada foi Encruzilhada do Sul. Medição da Defesa Civil indicou -2,2ºC no município do Vale do Rio Pardo. Já em Rosário do Sul, na Fronteira Oeste, os termômetros indicaram -2ºC por volta das 5h.

Os termômetros ficaram abaixo de 0ºC em outros 17 municípios gaúchos. Confira abaixo.

Saldanha Marinho , Região Noroeste: -1,4ºC

, Região Noroeste: -1,4ºC Quaraí , Fronteira Oeste: -1,3ºC

, Fronteira Oeste: -1,3ºC Ajuricaba , Região Noroeste: -0,9ºC

, Região Noroeste: -0,9ºC Alegrete , Fronteira Oeste: -0,8ºC

, Fronteira Oeste: -0,8ºC Coronel Bicaco , Região Noroeste: -0,8ºC

, Região Noroeste: -0,8ºC Bossoroca , Missões: -0,6ºC

, Missões: -0,6ºC Piratini , Região Sul: -0,6ºC

, Região Sul: -0,6ºC Lavras do Sul , Região Central: -0,5ºC

, Região Central: -0,5ºC Minas do Leão , Região Metropolitana: -0,5ºC

, Região Metropolitana: -0,5ºC São José dos Ausentes , Serra: -0,4ºC

, Serra: -0,4ºC Ibirubá , Região Noroeste: -0,2ºC

, Região Noroeste: -0,2ºC Jóia , Região Noroeste: -0,2ºC

, Região Noroeste: -0,2ºC Salto do Jacuí , Região Noroeste: -0,2ºC

, Região Noroeste: -0,2ºC Sobradinho , Vale do Rio Pardo: -0,2ºC

, Vale do Rio Pardo: -0,2ºC Campina das Missões , Região Noroeste: -0,1ºC

, Região Noroeste: -0,1ºC Porto Xavier , Região Noroeste: -0,1ºC

, Região Noroeste: -0,1ºC Santa Rosa, Região Noroeste: -0,1ºC

Temperatura em Porto Alegre