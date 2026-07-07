Municípios gaúchos registram temperatura negativa na madrugada desta terça-feira; veja as mínimas

Após alguns dias com temperatura mais agradável, nesta terça-feira (7) o Rio Grande do Sul voltou a registrar temperatura negativa. Com -2,6ºC, Santana do Livramento, na Fronteira Oeste, registrou a menor marca até o momento.
De acordo com dados da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro), 20 municípios gaúchos registraram temperatura negativa nesta madrugada.
A segunda cidade mais gelada foi Encruzilhada do Sul. Medição da Defesa Civil indicou -2,2ºC no município do Vale do Rio Pardo. Já em Rosário do Sul, na Fronteira Oeste, os termômetros indicaram -2ºC por volta das 5h.
Os termômetros ficaram abaixo de 0ºC em outros 17 municípios gaúchos. Confira abaixo.
- Saldanha Marinho, Região Noroeste: -1,4ºC
- Quaraí, Fronteira Oeste: -1,3ºC
- Ajuricaba, Região Noroeste: -0,9ºC
- Alegrete, Fronteira Oeste: -0,8ºC
- Coronel Bicaco, Região Noroeste: -0,8ºC
- Bossoroca, Missões: -0,6ºC
- Piratini, Região Sul: -0,6ºC
- Lavras do Sul, Região Central: -0,5ºC
- Minas do Leão, Região Metropolitana: -0,5ºC
- São José dos Ausentes, Serra: -0,4ºC
- Ibirubá, Região Noroeste: -0,2ºC
- Jóia, Região Noroeste: -0,2ºC
- Salto do Jacuí, Região Noroeste: -0,2ºC
- Sobradinho, Vale do Rio Pardo: -0,2ºC
- Campina das Missões, Região Noroeste: -0,1ºC
- Porto Xavier, Região Noroeste: -0,1ºC
- Santa Rosa, Região Noroeste: -0,1ºC
Temperatura em Porto Alegre
Na Capital, as mínimas foram um pouco mais amenas. A estação do Inmet no bairro Jardim Botânico, na Zona Leste, marcou 5,5ºC. Já na unidade do Belém Novo, na Zona Sul, a menor medida foi de 6,4ºC.