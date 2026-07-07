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Municípios gaúchos registram temperatura negativa na madrugada desta terça-feira; veja as mínimas

Menor marca foi de -2,6ºC em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste

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