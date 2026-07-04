Sábado gelado: RS tem ao menos 12 cidades com temperatura negativa  

Pelo menos 12 municípios gaúchos registraram temperaturas negativas na madrugada deste sábado (4). Até as 7h, a menor marca havia sido de -2,3ºC, em Quaraí, na Fronteira Oeste, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Segundo o Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro), em Santana do Livramento, também na Fronteira Oeste, a mínima foi de -2,2ºC.
Os termômetros também ficaram negativos em Soledade, Barra do Quaraí, Getúlio Vargas, Santo Antônio das Missões, São José dos Ausentes, Vacaria e Ajuricaba, Muitos Capões e Saldanha Marinho. Além disso, pelo menos oito cidades registram temperatura entre 0ºC e 0,8ºC.
Em Porto Alegre, os termômetros marcaram 7,9ºC na estação meteorológica do Inmet no bairro Jardim Botânico, na Zona Leste.
20 menores temperaturas
A seguir, confira as 20 menores temperaturas desta manhã, conforme a Climatempo.
- Quaraí: -2,3ºC
- Santana do Livramento: -2,2ºC
- São José dos Ausentes: -1,8ºC
- Barra do Quaraí: -1,3ºC
- Soledade: -1,1ºC
- Getúlio Vargas: -0,7ºC
- Muitos Capões: -0,5ºC
- Saldanha Marinho: -0,3ºC
- Santo Antônio das Missões: -0,2ºC
- Ajuricaba: -0,1ºC
- Uruguaiana: -0,1ºC
- Vacaria: -0,1ºC
- Lagoa Vermelha: 0ºC
- Alegrete: 0,1ºC
- Bossoroca: 0,2ºC
- Ibirubá: 0,3ºC
- São Francisco de Paula: 0,3ºC
- Erechim: 0,5ºC
- Passo Fundo: 0,6ºC
- Bom Jesus: 0,8ºC
Previsão do tempo para o final de semana
Não há previsão de chuva forte para este sábado em nenhuma área do Estado. O frio, porém, resiste, e há possibilidade de geada na Serra e no Planalto Norte durante a manhã.
No domingo (5), um cavado (área alongada de baixa pressão) atravessa o Rio Grande do Sul e leva chuva de volta ao centro-norte do Estado.
Não há risco de temporal, mas a madrugada e a manhã concentram a instabilidade. O dia começa frio, com sensação ainda baixa nas primeiras horas, e perde essa característica ao longo da tarde.