Sábado gelado: RS tem ao menos 12 cidades com temperatura negativa  

Geada foi registrada em São José dos Ausentes. Anapio Pereira / Arquivo pessoal

Pelo menos 12 municípios gaúchos registraram temperaturas negativas na madrugada deste sábado (4). Até as 7h, a menor marca havia sido de -2,3ºC, em Quaraí, na Fronteira Oeste, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro), em Santana do Livramento, também na Fronteira Oeste, a mínima foi de -2,2ºC.

Os termômetros também ficaram negativos em Soledade, Barra do Quaraí, Getúlio Vargas, Santo Antônio das Missões, São José dos Ausentes, Vacaria e Ajuricaba, Muitos Capões e Saldanha Marinho. Além disso, pelo menos oito cidades registram temperatura entre 0ºC e 0,8ºC.

Em Porto Alegre, os termômetros marcaram 7,9ºC na estação meteorológica do Inmet no bairro Jardim Botânico, na Zona Leste.

Temperatura em São José dos Ausentes doi de -1,8ºC. Anapio Pereira / Arquivo pessoal

20 menores temperaturas

A seguir, confira as 20 menores temperaturas desta manhã, conforme a Climatempo.

Quaraí: -2,3ºC Santana do Livramento: -2,2ºC São José dos Ausentes: -1,8ºC Barra do Quaraí: -1,3ºC Soledade: -1,1ºC Getúlio Vargas: -0,7ºC Muitos Capões: -0,5ºC Saldanha Marinho: -0,3ºC Santo Antônio das Missões: -0,2ºC Ajuricaba: -0,1ºC Uruguaiana: -0,1ºC Vacaria: -0,1ºC Lagoa Vermelha: 0ºC Alegrete: 0,1ºC Bossoroca: 0,2ºC Ibirubá: 0,3ºC São Francisco de Paula: 0,3ºC Erechim: 0,5ºC Passo Fundo: 0,6ºC Bom Jesus: 0,8ºC

Previsão do tempo para o final de semana

Não há previsão de chuva forte para este sábado em nenhuma área do Estado. O frio, porém, resiste, e há possibilidade de geada na Serra e no Planalto Norte durante a manhã.

No domingo (5), um cavado (área alongada de baixa pressão) atravessa o Rio Grande do Sul e leva chuva de volta ao centro-norte do Estado.

Não há risco de temporal, mas a madrugada e a manhã concentram a instabilidade. O dia começa frio, com sensação ainda baixa nas primeiras horas, e perde essa característica ao longo da tarde.