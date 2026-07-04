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Não esquece do casaco!
Notícia

Sábado gelado: RS tem ao menos 12 cidades com temperatura negativa  

Quaraí teve a menor marca do Estado, com -2,3°C; há previsão de geada na Serra e Planalto Norte

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Zero Hora

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