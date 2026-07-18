Sábado deve ser o dia mais crítico para tempestades no RS; veja previsão para o fim de semana

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Chuva mais forte deve atingir a Região Metropolitana no domingo (19). André Ávila / Agencia RBS

O sábado (18) deve ser o dia mais crítico da onda de tempo severo que se avizinha no Rio Grande do Sul. O motivo é a soma de vendaval e condições para tempestade. Mas o alerta segue máximo para todas as regiões até a próxima terça-feira (21).

As fortes rajadas de vento já foram percebidas nesta sexta (17), quando Panambi, no noroeste gaúcho, registrou 95,8 km/h mesmo sem chuva.

Segundo a Climatempo, as condições atmosféricas de sábado indicam a ocorrência de tornados, temporais, queda de granizo e descargas elétricas na metade sul do RS.

— No sábado, temos o combo completo: vento, chuva, granizo e raio. Os tornados são os eventos mais difíceis de se estimar a real localização, mas a área em que podemos ter risco de formação de nuvem funil ou de tornado é, principalmente, na região da Campanha e na Fronteira Oeste, em áreas próximas a municípios como Santiago e São Borja — descreve o meteorologista Gustavo Verardo, da Climatempo.

Além de novamente o vento ter a capacidade de alcançar velocidade superior a 90 km/h, há possibilidade de acumulados de chuva acima dos 100 milímetros, especialmente nas regiões da Campanha e Sul.

Na Metade Norte, um calor ainda intenso deve ser acompanhado de rajadas também próximas ou superiores a 90 km/h.

Chuva pode gerar volumes de até 300 mm em vários pontos do Estado. Reprodução / Climatempo

E no domingo?

No domingo (19), a frente fria ganha intensidade e concentra maior risco de tempestades severas sobre o Oeste, Missões, Região Central, Região Metropolitana e Campanha.

Os acumulados de chuva poderão ultrapassar novamente os 100 milímetros no Oeste e na Região Central, enquanto na região dos Vales os volumes podem superar 50 milímetros.

O transporte de calor e umidade continuará favorecendo um ambiente altamente instável, com condições para:

Rajadas de vento superiores a 90 km/h

Queda de granizo

Intensas descargas elétricas

Chuva forte com potencial para alagamentos

Estado em alerta

O estado de atenção para transtornos envolvendo o tempo segue até terça-feira (21). Entre sábado e segunda (20), pode chover até 300 milímetros em algumas regiões. A média histórica para todo o mês de julho varia de 80 a 180 milímetros.

Até o final desta sexta, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tinha cinco alertas de nível laranja – o segundo mais grave – vigentes para o período. Dois deles focam no risco de vendavais e outros três para perigo de temporal.

A Defesa Civil gaúcha recomenda ainda atenção para o risco de cheias em arroios e pequenos rios, além de alagamentos em áreas urbanas conforme a intensidade da chuva.