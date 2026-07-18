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Sábado deve ser o dia mais crítico para tempestades no RS; veja previsão para o fim de semana

Inmet emitiu alertas de perigo de vendaval e temporais vigentes entre os dias 18 e 21 de julho

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Isabella Sander

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