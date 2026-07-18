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Verão fora de época
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RS volta a registrar temperaturas elevadas neste sábado e cidade no Litoral tem recorde histórico de calor; veja as máximas

Na sexta-feira (17),  Porto Alegre já havia batido sua marca máxima para um dia do mês de julho desde 1910

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Mathias Boni

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Júlia Ozorio

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