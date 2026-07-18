RS volta a registrar temperaturas elevadas neste sábado e cidade no Litoral tem recorde histórico de calor; veja as máximas

Temperaturas elevadas foram registradas em diversos municípios gaúchos neste sábado (18). Bruno Todeschini / Agencia RBS

Enquanto os ventos fortes e a chuva avançam por regiões do Rio Grande do Sul, este sábado (18) também teve o registro de temperaturas altamente elevadas em diversos municípios do Estado. O calor, atípico para esta época do ano, também está relacionado com as tempestades severas previstas para atingir o território gaúcho ao longo dos próximos dias.

Neste sábado, segundo levantamento da Climatempo, oito municípios do Estado registraram temperaturas máximas iguais ou acima de 35ºC. O maior registro foi em Rolante, com 36,7ºC. Em seguida, vieram Três Coroas e Três Forquilhas, que registraram 35,5ºC.

Maquiné teve registros de 35,4ºC, e, Morrinhos do Sul, de 35,3ºC. Já os municípios de Caraá, Nova Hartz e Igrejinha todos registraram máxima de 35ºC.

Porto Alegre teve neste sábado máxima de 32,4ºC, registrada no Bairro Belém Novo. Na sexta-feira (17), com os termômetros marcando 33,8º, a Capital assinalou sua maior temperatura já registrada para um dia no mês de julho desde 1910, quando teve início a série histórica contabilizada pela Climatempo.

Quem bateu este mesmo recorde hoje foi Tramandaí, no Litoral Norte. Com os 34,9ºC verificados neste sábado, o município também registrou sua maior temperatura já observada em um dia de julho desde o início da medição da Climatempo na cidade, em 2008. Até então, o recorde eram os 31,5ºC registrados em 2 de julho de 2012.

O que causa o calorão?

A explicação para esse aquecimento é o chamado Jato de Baixos Níveis. Segundo o meteorologista Gustavo Verardo, da Climatempo, trata-se de uma "esteira de ventos que transporta ar quente e úmido" vindo diretamente da região norte do Brasil para o território gaúcho.

Esse fluxo de ar tropical atua como uma engrenagem que, além de elevar as temperaturas, alimenta as nuvens carregadas.

— Justamente esse sistema vai alimentar as instabilidades e intensificar a condição de tempo severo no Rio Grande do Sul — explica Verardo.

Briga térmica

Este cenário de muito calor cria o que os meteorologistas chamam de "briga térmica" ou "queda de braço" entre o ar quente e úmido que domina o centro-norte do Estado e o ar frio que tenta avançar pelo Sul.

É esse ambiente de alta energia que favorece a formação de supercélulas, com risco elevado para a ocorrência de tornados e microexplosões até a madrugada de domingo (19).

O que vem depois do calor?

A trégua no calorão será marcada por mais chuva. À medida que a frente fria finalmente consegue avançar sobre o ar quente, a temperatura cai e a precipitação aumenta drasticamente.

A partir de domingo (19), a preocupação deixa de ser o calor e os ventos isolados para se tornar o volume de chuva, que pode ultrapassar os 300 milímetros em diversas regiões na próxima semana.

Maiores temperaturas no RS neste sábado:

• Rolante (Vale do Paranhana): 36,7ºC

• Três Forquilhas (Litoral Norte): 35,5ºC

• Três Coroas (Vale do Paranhana): 35,5ºC

• Maquiné (Litoral Norte): 35,4ºC

• Morrinhos do Sul (Litoral Norte): 35,3ºC

• Caraá (Litoral Norte): 35ºC

• Nova Hartz (Vale do Sinos): 35ºC

• Igrejinha (Vale do Paranhana): 34,9,ºC

• Tramandaí (Litoral Norte): 34,9ºC