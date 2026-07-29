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RS teve ao menos 31 desastres associados a tornados desde 1991; relembre incidentes históricos

Incidentes causaram seis mortes e atingiram diretamente 7,6 mil pessoas entre 1991 e 2025

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Pedro Garcia

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