RS teve ao menos 31 desastres associados a tornados desde 1991; relembre incidentes históricos

Em março de 2017, fenômeno atingiu município de São Francisco de Paula. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul enfrentou ao menos 31 ocorrências de desastres associados a tornados entre 1991 e 2025, segundo o Atlas Digital de Desastres no Brasil. Na terça-feira (28), um novo incidente foi registrado, atingindo os municípios de Giruá, Senador Salgado Filho e Sete de Setembro.

A plataforma é mantida pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional com base em registros oficiais de desastres e pode não incluir todos os tornados que ocorreram no Estado.

De acordo com os dados, os incidentes causaram seis mortes, atingiram diretamente 7,6 mil pessoas e acumularam cerca de R$ 68 milhões em danos materiais.

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A Região Sul, sobretudo o Rio Grande do Sul, é apontada como a segunda área mais propensa à ocorrência desses fenômenos no mundo, atrás apenas da porção central dos Estados Unidos.

Confira alguns dos incidentes registrados nos últimos anos

Tapejara e Erebango, abril de 2014

Ventos arrancaram postes e árvores em Tapejara. Juliano Girardi / Agencia RBS

Por volta das 5h30min do dia 12 de abril de 2014, um tornado atingiu os município de Tapejara e Erebango, na Região Norte.

Em Tapejara, 3,5 mil pessoas ficaram desalojadas ou desabrigadas. Com isso, o município é o que registra o maior número de pessoas afetadas por tornados nos últimos anos no Estado, segundo o Atlas Digital de Desastres no Brasil.

Ao menos 50 casas e o ginásio de uma escola municipal foram destruídos. Também foram registrados destelhamentos, árvores e postes arrancados e caminhões tombados. O município precisou contar com recursos federais, liberados seis meses depois, para a reconstrução.

Já em Erebango, um homem de 26 anos morreu dentro de casa, no bairro Esperança, enquanto tentava proteger o filho. Segundo relatos à época, o vento teria arrancado o telhado da residência e o material caiu sobre o homem.

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São Francisco de Paula, março de 2017

No município da Serra, 110 residências foram destruídas. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Em São Francisco de Paula, na Serra, o fenômeno foi registrado por volta das 8h30min do dia 12 de março de 2017, com ventos de até 150 km/h. Na ocasião, seis bairros foram atingidos e uma morte foi registrada. Além disso, a cidade ficou sem energia elétrica, 110 casas foram destruídas e outras 700 foram danificadas, em seis bairros do município. De acordo com o Atlas Digital de Desastres no Brasil, 970 pessoas ficaram desabrigadas ou deslojadas. A reconstrução levou vários anos.

Região Norte, junho de 2018

Ciríaco foi o município mais atingido pela série de eventos. Roberto Sander / Especial

Em um dos episódios mais impressionantes, três carretas que transitavam pela RS-463, rodovia que liga Coxilha a Tapejara, foram arremessadas e tombaram — um dos veículos chegou a ser arrastado cerca de 40 metros para dentro de uma lavoura, segundo relatos.

O incidente causou duas mortes e os municípios acumularam prejuízos. Em Ronda Alta, por exemplo, uma igreja foi praticamente destruída na comunidade de Linha Macali I. Também houve danos em silos, armazéns em galpões. Em Água Santa, ao menos 10 aviários foram destruídos, causando a morte de 220 mil frangos.

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Segundo o Atlas Digital de Desastres no Brasil, o município mais atingido foi Ciríaco, com cerca de 500 pessoas desabrigadas ou desalojadas.

Outros municípios do RS atingidos por tornados

Três de Maio (Região Noroeste, 2009) — Uma morte, três feridos e 350 desalojados ou desabrigados.

Uma morte, três feridos e 350 desalojados ou desabrigados. Trindade do Sul (Região Norte, 2003) — Duas mortes, 69 feridos e 530 desalojados ou desabrigados.

Duas mortes, 69 feridos e 530 desalojados ou desabrigados. Seberi (Região Norte, 2003) — 48 feridos e 726 desalojados ou desabrigados.



