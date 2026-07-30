RS tem alertas de tempestade e ventos costeiros para os próximos dias; veja regiões afetadas

Alerta de tempestado nesta quinta é para o noroeste do RS. Inmet / Reprodução

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu quatro novos alertas para o Rio Grande do Sul, que se estendem até sábado (1º). Um deles está em vigor desde as 9h10min desta quinta-feira (30).

Até as 23h59min desta quinta, a região noroeste do Estado está sob alerta amarelo para tempestade (veja mapa acima).

São esperados ventos de até 60 km/h e chuva de até 30 mm/h. Os riscos para corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos são baixos.

Alerta de ventos costeiros

Alerta de ventos costeiros é para a sexta-feira. Inmet / Reprodução

A partir da meia-noite de sexta (31), o aviso é de ventos costeiros, que podem atingir o litoral gaúcho e a Região Metropolitana (veja mapa acima).

O alerta vai até as 23h59min do mesmo dia. A classificação é de perigo potencial.

Alerta de tempestade

Todo o RS estará sob alerta de tempestade no sábado. Inmet / Reprodução

No sábado (1º), todo o RS estará sob alerta amarelo, de perigo potencial, para tempestade. A chuva pode chegar a 30 mm/h e ventos de até 60 km/h, além de queda de granizo.

Fronteira Oeste está sob alerta de perigo. Inmet / Reprodução

Já na Fronteira Oeste o alerta laranja, de perigo. os ventos podem chegar a 100 km/h e pode chover até 60 mm/h.

Previsão

Após dias marcados por chuva acima da média, temporais com estragos em quase uma centena de municípios e um tornado registrado na terça-feira (28), os gaúchos ganham um respiro no tempo nesta quinta (30). A frente fria começa a se afastar do Estado e dá lugar a uma massa de ar seco.

Já na sexta-feira, o sol predomina na maior parte do dia. As temperaturas sobem rápido, com máximas entre 27ºC e 29ºC nas Missões, no Oeste, nos Vales e na Região Metropolitana.

O calorão aumenta a chance de chuva. Entre o fim da tarde e a noite, o risco de temporais aumenta, começando pelas regiões Oeste e Sul.