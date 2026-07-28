RS tem alerta vermelho para tempestade até quarta-feira

Alerta vale para boa parte do Estado e a fronteira com Santa Catarina. Inmet / Reprodução

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho para de tempestade para grande parte do Rio Grande do Sul, válido até as 12h de quarta-feira (29). O comunicado entrou em vigor às 10h desta terça-feira (28).

As principais regiões afetadas são Região Metropolitana, Serra, Norte, Noroeste, Região Central e Litoral Norte. Partes de Santa Catarina que fazem divisa com o Estado também estão citadas no alerta.

De acordo com o comunicado, a média de chuva pode chegar a 100 milímetros por dia, com vento superior a 100km/h, além de queda de granizo e descargas elétricas. Há riscos de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Conforme informações da Climatempo, o temporal deve começar pelo Oeste a partir da tarde desta terça-feira, seguindo para as demais regiões. A previsão é de que a tempestade se intensifique ao longo da tarde e noite.