RS tem alerta para chuva acima de 100mm, inundações e risco de tornado nesta terça-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou o Rio Grande do Sul sob alerta de "grande perigo" nesta terça-feira (28) devido à previsão de chuva superior a 100 milímetros para o dia. O volume expressivo traz risco elevado de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamento de rios.
O cenário é agravado pela continuidade da chuva ao longo da semana. Entre esta segunda-feira (27) e domingo (2), os acumulados devem ultrapassar 200 mm em diversas regiões, volume que já pressiona os mananciais gaúchos e coloca pelo menos sete rios em alerta de inundação: Ibicuí, Ibirapuitã, Santa Maria, Quaraí, Jacuí, Caí e Sinos.
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Diante do volume d'água acumulado, o meteorologista da Climatempo, Gustavo Verardo, aponta que o foco de atenção deve se concentrar nas bacias que já se encontram em níveis elevados, onde o risco de cheia é imediato.
— (O perigo é maior) Especialmente no Oeste, nas Missões e no centro do Estado. As bacias dos rios Ibicuí, Santa Maria, Ibirapuitã e Quaraí, além do Jacuí, merecem atenção para risco de inundações — alerta Verardo.
Vento de até 100 km/h, granizo e risco de tornados
Além da elevação dos rios, o Estado enfrentará tempestades severas. O meteorologista prevê granizo de grandes dimensões – o que já ocorreu em algumas cidades nesta segunda –, descargas elétricas frequentes e rajadas de vento de até 100 km/h.
A Defesa Civil e a Climatempo mantêm ainda monitoramento especial para a possibilidade de eventos extremos.
— Não se descarta a formação de supercélulas que podem dar origem a tornado. O risco é muito baixo, mas não se pode descartar — aponta o especialista.
Tendência para os próximos dias
A instabilidade se desloca pelo território gaúcho na quarta-feira (29), mas apresenta uma breve janela de trégua na quinta (30) antes de uma nova frente fria no fim da semana.
Quarta-feira (29)
A chuva mais intensa migra para a Serra, Vales e Região Metropolitana. Verardo classifica o período até quarta como de "altíssimo risco para danos no RS" devido a cheias e tempo severo.
Quinta-feira (30)
O tempo apresenta condições de estabilidade na maior parte do Estado, com o afastamento da frente fria em direção ao oceano.
Sexta-feira (31) a domingo (2)
A trégua será curta. Uma nova frente fria deve avançar sobre o Rio Grande do Sul a partir da tarde de sexta-feira, trazendo mais "chuva intensa e volumosa" para o final de semana.
Veja as mínimas e máximas previstas para sua região nesta terça-feira (28)
Região Metropolitana
- Em Porto Alegre, a mínima será de 16ºC e a máxima de 21ºC
Serra
- Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 16ºC e 22ºC
Campanha
- Em Bagé, a mínima será de 17ºC, e a máxima, de 20ºC
Fronteira Oeste
- Em Uruguaiana, a temperatura vai de 18ºC a 22ºC
Sul
- Em Pelotas, os termômetros variam entre 17ºC e 21ºC
Litoral Norte
- Em Capão da Canoa, a mínima é de 18ºC, e a máxima, de 21ºC
Centro
- Em Santa Maria, mínima de 18ºC e máxima de 22ºC
Norte
- Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 17ºC e 25ºC
Noroeste
- Em Santa Rosa, mínima de 19ºC e máxima de 23ºC
* Produção: Juliano Lannes