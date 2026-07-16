RS tem três alertas do Inmet, incluindo um de perigo de tempestade; veja os períodos e regiões afetadas

Alerta do Inmet indica perigo de tempestade para a área em laranja no mapa do RS. Inmet / Divulgação

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas de tempestade para diferentes áreas do Rio Grande do Sul. Com um em vigor e outros dois para os próximos dias, o mais intenso é o laranja, que indica perigo para tempestade e entrará em vigor a partir da meia-noite de sábado (18).

O alerta atingirá todo o Estado, exceto uma faixa que vai do Litoral Norte, próximo a Tramandaí, ao Noroeste, na região de Porto Xavier. Nestas áreas, há possibilidade de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, ou de 50 a 100 mm/dia, vento de 60 a 100 km/h e queda de granizo.

O instituto ainda publicou outros comunicados de menor gravidade para outras regiões do Estado. Confira a seguir.

Alerta amarelo em vigor

Área em amarelo pode ser afetada por tempestade a partir desta quinta-feira. Inmet / Divulgação

O órgão também emitiu um alerta amarelo de perigo potencial válido durante toda esta quinta-feira (16). O aviso prevê chuva entre 20 e 30 mm/h, ou até 50 mm/dia, vento de 40 a 60 km/h e queda de granizo.

Este abrange uma faixa que vai da Fronteira Oeste, entre Uruguaiana e Itaqui, ao Sul, próximo de Pelotas.

Alerta para sexta-feira

Na sexta-feira, o alerta amarelo para tempestade se estende por todo o RS. Inmet / Divulgação

Há ainda um alerta amarelo de perigo potencial para tempestade, válido da meia-noite de sexta-feira (17) às 23h59min de domingo (19). O aviso abrange todo o Estado.