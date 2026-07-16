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RS tem três alertas do Inmet, incluindo um de perigo de tempestade; veja os períodos e regiões afetadas

Órgão federal emitiu avisos para esta quinta, sexta-feira e sábado

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