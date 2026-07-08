RS registra temperatura negativa nesta quarta-feira; veja onde

O Rio Grande do Sul voltou a registrar temperatura negativa nesta quarta-feira (8). As primeiras marcas foram registradas ainda durante a madrugada, por volta das 3h.
Santana do Livramento, na Fronteira Oeste, cidade mais fria do Rio Grande do Sul na terça-feira (7), e Getúlio Vargas, na Região Norte, tiveram mínima de -2,4ºC, conforme dados do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro). Esta foi a marca mais baixa no Estado.
Na Serra, os termômetros ficaram abaixo de 0ºC em ao menos oito municípios. Confira:
- Muitos Capões: -1,5ºC
- São José dos Ausentes: -1,4ºC
- Bom Jesus: -1,4ºC
- Vacaria: -1,2ºC
- São Francisco de Paula: -0,9ºC
- Caxias do Sul: -0,9ºC
- Flores da Cunha: -0,3ºC
- Veranópolis: -0,3ºC
Além das cidades da serra gaúcha, outros 10 municípios do Rio Grande do Sul também registraram mínimas negativas. Veja abaixo:
- Quaraí, Fronteira Oeste: -0,8ºC
- Encruzilhada do Sul, Vale do Rio Pardo: -0,6ºC
- Sarandi, Região Norte: -0,4ºC
- Lavras do Sul, Região Central: -0,4ºC
- Ajuricaba, Região Norte: -0,3ºC
- Ibirubá, Região Noroeste: -0,3ºC
- Casca, Região Norte: -0,2ºC
- Marau, Região Norte: -0,2ºC
- Porto Xavier, Região Noroeste: -0,1ºC
- Salto do Jacuí, Região Noroeste: -0,1ºC
De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro), Defesa Civil do Rio Grande do Sul e da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), 20 municípios gaúchos registraram mínimas negativas neste amanhecer.
Temperatura em Porto Alegre
Com menos intensidade, o frio também chegou à Capital. A mínima registrada foi de 5,6ºC, na estação do Inmet no bairro Jardim Botânico, na Zona Leste.
Na unidade da Zona Sul, no Belém Novo, temperatura pouco mais amena: 6,5ºC.
Previsão para hoje
Apesar do amanhecer gelado, os termômetros podem chegar aos 20ºC em algumas regiões do Estado durante a tarde desta quarta-feira.
O avançar das horas, com céu limpo e ensolarado, favorece máximas entre 15°C a 20°C. Os registros mais altos devem ocorrer no Noroeste e nas Missões.
Em Porto Alegre e Região Metropolitana, o ar seco permite uma maior variação nos termômetros, de 4ºC a 17ºC.