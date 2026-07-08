RS registra temperatura negativa nesta quarta-feira; veja onde

O Rio Grande do Sul voltou a registrar temperatura negativa nesta quarta-feira (8). As primeiras marcas foram registradas ainda durante a madrugada, por volta das 3h.

Santana do Livramento, na Fronteira Oeste, cidade mais fria do Rio Grande do Sul na terça-feira (7), e Getúlio Vargas, na Região Norte, tiveram mínima de -2,4ºC, conforme dados do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro). Esta foi a marca mais baixa no Estado.

Na Serra, os termômetros ficaram abaixo de 0ºC em ao menos oito municípios. Confira:

Muitos Capões : -1,5ºC

: -1,5ºC São José dos Ausentes : -1,4ºC

: -1,4ºC Bom Jesus : -1,4ºC

: -1,4ºC Vacaria : -1,2ºC

: -1,2ºC São Francisco de Paula : -0,9ºC

: -0,9ºC Caxias do Sul : -0,9ºC

: -0,9ºC Flores da Cunha : -0,3ºC

: -0,3ºC Veranópolis: -0,3ºC

Além das cidades da serra gaúcha, outros 10 municípios do Rio Grande do Sul também registraram mínimas negativas. Veja abaixo:

Quaraí , Fronteira Oeste: -0,8ºC

, Fronteira Oeste: -0,8ºC Encruzilhada do Sul , Vale do Rio Pardo: -0,6ºC

, Vale do Rio Pardo: -0,6ºC Sarandi , Região Norte: -0,4ºC

, Região Norte: -0,4ºC Lavras do Sul , Região Central: -0,4ºC

, Região Central: -0,4ºC Ajuricaba , Região Norte: -0,3ºC

, Região Norte: -0,3ºC Ibirubá , Região Noroeste: -0,3ºC

, Região Noroeste: -0,3ºC Casca , Região Norte: -0,2ºC

, Região Norte: -0,2ºC Marau , Região Norte: -0,2ºC

, Região Norte: -0,2ºC Porto Xavier , Região Noroeste: -0,1ºC

, Região Noroeste: -0,1ºC Salto do Jacuí, Região Noroeste: -0,1ºC

De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro), Defesa Civil do Rio Grande do Sul e da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), 20 municípios gaúchos registraram mínimas negativas neste amanhecer.

Temperatura em Porto Alegre

Apesar do frio, sol deve predominar em todo o Estado nesta quarta-feira. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Com menos intensidade, o frio também chegou à Capital. A mínima registrada foi de 5,6ºC, na estação do Inmet no bairro Jardim Botânico, na Zona Leste.

Na unidade da Zona Sul, no Belém Novo, temperatura pouco mais amena: 6,5ºC.

Previsão para hoje

Apesar do amanhecer gelado, os termômetros podem chegar aos 20ºC em algumas regiões do Estado durante a tarde desta quarta-feira.

O avançar das horas, com céu limpo e ensolarado, favorece máximas entre 15°C a 20°C. Os registros mais altos devem ocorrer no Noroeste e nas Missões.