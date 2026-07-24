RS pode enfrentar sequência de tempestades nos próximos dias, alerta Defesa Civil

Mau tempo deve retornar ao RS no domingo (26). Renan Mattos / Grupo RBS

O Rio Grande do Sul pode enfrentar uma sequência de tempestades e chuva intensa nos próximos dias, segundo alerta emitido pela Defesa Civil do Estado nesta sexta-feira (24). Novas precipitações podem prolongar inundações em rios.

O aviso, que mantém o RS sob atenção, aponta que não deve chover no sábado (25), mas o mau tempo deve retornar no domingo (26).

Entre segunda (27) e quarta-feira (29), tempestades com queda de granizo e rajadas de vento estão previstas, assim como chuva intensa e acumulados expressivos em períodos curtos de tempo em diversas regiões do RS.

Análises do Centro de Monitoramento da Defesa Civil projetam volumes que podem superar 100mm em apenas um dia (24 horas) e 200mm ao longo dos dois dias (48 horas).

Além da possibilidade de chuva intensa, a Defesa Civil prevê condições favoráveis para rajadas de ventos, quedas de granizo e descargas elétricas, principalmente para Oeste, Centro, Missões, Vales, Serra e Região Metropolitana.

"As novas precipitações poderão manter os solos saturados, sustentar níveis elevados dos rios e provocar novos incrementos nas bacias do Uruguai, Taquari, Caí e Jacuí, prolongando as condições de inundação já observadas", alerta o órgão.

Instabilidade no começo de agosto

A previsão também indica que, "embora ainda exista divergência entre os modelos meteorológicos quanto à intensidade e à localização dos maiores acumulados, há possibilidade de novos episódios de chuva forte" entre 31 de julho e 2 de agosto.

Os prognósticos iniciais são de sucessivos episódios de tempo severo e chuva volumosa, com acumulados que, em algumas regiões, podem ficar entre 200 mm e 300 mm.

Cenário hidrológico dos próximos dias