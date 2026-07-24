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RS pode enfrentar sequência de tempestades nos próximos dias, alerta Defesa Civil

Volumes de chuva podem superar 200 mm em 48 horas em algumas regiões e prolongar inundações

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Júlia Ozorio

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