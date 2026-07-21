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Rios devem apresentar elevação, mas sem atingir nível de inundação, afirma Defesa Civil

Situação deve ser vista no Quaraí, Ibirapuitã, Jacuí, Pardo, Forqueta, Taquari, Caí, além dos afluentes do Rio Uruguai no Alto Uruguai

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Isadora Garcia

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Leticia Mendes

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