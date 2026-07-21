Rios devem apresentar elevação, mas sem atingir nível de inundação, afirma Defesa Civil

Rio Caí chegou a superar a cota de inundação em junho, causando alagamentos em São Sebastião. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Os rios das partes oeste e central do Estado devem seguir apresentando elevação, mas a previsão desta terça-feira (21) indica que não atinjam os níveis de inundação. A informação é da Defesa Civil do Estado, que fez uma transmissão ao vivo nesta terça para trazer detalhes sobre o tempo ao longo dos próximos dias.

Em informativo no site, a equipe destaca como principais rios com esse cenário: Quaraí, Ibirapuitã, Jacuí, Pardo, Forqueta, Taquari, Caí, além dos afluentes do Rio Uruguai no Alto Uruguai.

— No momento, temos um cenário em que os rios devem subir, devem ter elevações significativas, porém se mantendo abaixo das cotas de inundação das estações — ressaltou o hidrólogo Pedro Camargo, do Centro de Monitoramento da Defesa Civil.

Durante a transmissão ao vivo, ele também trouxe detalhes sobre outros corpos d'água:

— Já começamos a visualizar em estações ou já temos notícias de pequenos rios. Aqui na bacia do Taquari e Antas, temos os rios Forqueta e Carreiro, que já começam a apresentar elevações e já vão atingindo as pequenas estivas ou pequenas pontes do Interior, já estamos recebendo esses relatos. A previsão é de que o Rio Taquari, no decorrer da tarde ou início da noite, comece a apresentar elevação, mas também mantendo esse cenário sem atingir o limiar de inundação no momento.

Sobre o Rio Caí, ele pontuou que já começa a apresentar elevação, em nível de atenção. Em relação ao Quaraí, Camargo explicou que está em cota de alerta, mas estabilizou.

Ainda conforme o hidrólogo, esta terça deverá registrar elevação de arroios e pequenos rios, além de alagamentos, principalmente em áreas centrais do Estado, Noroeste e parte da Metade Leste.

Questionado sobre a situação do Guaíba, ele reforçou que a chuva deve alterar o fluxo de água nos próximos dias. A partir de quarta-feira (22), será visível uma elevação mais significativa, com o nível ficando entre atenção e alerta, sem atingir a cota de inundação. O monitoramento deve seguir, especialmente, levando em conta a situação da Região das Ilhas:

— A maior preocupação fica por conta da Região das Ilhas, onde se tem uma cota de inundação abaixo da cota da estação Cais Mauá, que é de 3m. Na Região das Ilhas, ela varia mais ou menos em 2m20cm. Então, a situação mais delicada que temos, no momento, é para as ilhas, conforme essa elevação do Guaíba começa a ocorrer. Porém, isso esperando para amanhã (quarta-feira) ou ainda depois.

Previsão para os próximos dias

A previsão para a terça indica chuva intensa na metade norte do Estado, em cidades como Santa Rosa, Cruz Alta, Soledade, Caxias do Sul, Vacaria, Erechim, Passo Fundo e Sarandi.

Regiões de Santa Maria, São Borja, parte da Fronteira Oeste, da Região Metropolitana e dos Vales deverão ter uma precipitação mais fraca, mas constante. Há risco de tempestades, com granizo isolado e rajadas intensas de vento.

— Na quarta-feira, essa chuva começa a se afastar do Rio Grande do Sul, fica mais concentrada no extremo norte do Estado, mas perde bastante intensidade — ressaltou o meteorologista Bruno Ribeiro, do Centro de Monitoramento da Defesa Civil, durante a transmissão ao vivo.