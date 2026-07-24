Rios acima da cota de inundação em oito municípios, Guaíba em elevação e Vale do Sinos em alerta; veja a situação do acúmulo de chuva no RS

Projeções indicam avanço do Guaíba até sábado. Renan Mattos / Grupo RBS

Na contramão dos rios Caí e Taquari, que registram declínio em algumas regiões, o Guaíba, o Jacuí e o Rio dos Sinos apresentaram elevação gradual durante a madrugada desta sexta-feira (24). Em ao menos oito municípios gaúchos, os leitos – dos Sinos, Caí, Jacuí, Taquari e Uruguai – seguem acima da cota de inundação.

Em Taquara, o Rio dos Sinos chegou a 6m44cm nesta manhã e superou a cota de inundação, de 6m. Durante a madrugada, a elevação foi de cerca de 1cm por hora. Já na Foz do Paranhana, a marca no município chegou a 5m70cm, com 20cm acima do nível de alerta.

Em Campo Bom e São Leopoldo, o Rio dos Sinos ultrapassou a cota de alerta e também começa a se aproximar do nível máximo para inundação. Veja os dados da medição do Serviço Geológico Brasileiro (SGB) até as 7h:

Campo Bom : 6m42cm | Cota de alerta: 6m | Cota de inundação: 6m80cm

: 6m42cm | Cota de alerta: 6m | Cota de inundação: 6m80cm São Leopoldo: 4m26cm | Cota de alerta: 4m | Cota de inundação: 4m50cm

Entre a meia-noite e às 4h30min, o Rio dos Sinos subiu cerca de 3cm em cada um dos dois municípios.

Em São Leopoldo, a Defesa Civil municipal monitora as ruas da Praia e das Camélias, áreas ribeirinhas.

Em Porto Alegre

Guaíba começa a avançar sobre o Arquipélago. A foto é da manhã desta sexta-feira. Guilherme Milman / Grupo RBS

Ainda que timidamente, o Guaíba apresentou elevação gradual durante a madrugada desta sexta-feira e começou a avançar na Região das Ilhas. Da meia-noite às 6h15min, o rio que banha Porto Alegre subiu 5cm na Usina do Gasômetro e chegou a 1m49cm.

No Cais Mauá, a medição mais recente, nesta manhã, indica 2m09cm. Projeção do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (IPH/UFRGS) indica que a cota de alerta na região, de 2m50cm, seja superada, com o Guaíba chegando a 2m70cm até sábado (25).

Na tarde de quinta-feira (23), a Defesa Civil estadual emitiu alerta para risco alto de inundação na região das Ilhas, em Porto Alegre, até a tarde desta sexta-feira. Até o momento, a água avançou apenas sobre a Rua Nossa Senhora da Boa Viagem, a mais próxima do Guaíba.

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A elevação do Guaíba ocorre devido ao escoamento das águas das bacias dos rios Taquari, Caí e Jacuí.

Catamarã suspenso

Por questões de segurança, a travessia de Catamarã entre Porto Alegre e Guaíba foi suspensa na tarde de quinta-feira. A medida também é válida para esta sexta-feira.

Conforme a CatSul, que administra o serviço, a decisão ocorre devido "à presença de detritos no Guaíba, condição que compromete a segurança da navegação".

Acima da cota de inundação

No interior do Estado, alguns rios que invadiram os municípios entre quarta (22) e quinta-feira, começam a baixar, mas seguem acima da cota de inundação.

É o caso do Taquari, que baixou mais de 30cm durante esta madrugada no município do Taquari. Atualmente, está com 9m10cm, acima da cota, ultrapassada na madrugada de quinta, que é de 8m50cm.

Em Montenegro, a cota de inundação, de 6m, foi superada pelo Rio Caí na manhã de quarta-feira. Nesta madrugada, o leito registrou declínio de 23cm e chegou na marca de 6m37cm.

Na Região Noroeste, o Rio Uruguai subiu 14cm em Porto Mauá durante a madrugada. A medição mais recente, das 7h, indica 12m65, redução de 5cm com relação a medida anterior. Ainda assim, são 2m15cm acima da cota de inundação, ultrapassada na quinta-feira.

Já em São Borja, o Rio Uruguai ultrapassou a cota de inundação na manhã desta sexta-feira. Medição do SBG às 5h45min indica 9m04cm, acima dos 9m da cota.

Em São Jerônimo, o leito do Jacuí atingiu 6m52cm às 2h. A cota inundação no município da Região Carbonífera é de 4m64cm. Conforme a Defesa Civil municipal, 29 pessoas deixaram suas casas.

No município de Dona Francisca, o Rio Jacuí registra aumento de cerca de 5,5cm por hora. Na medição das 7h, chegou a 7m80cm, acima da cota inundação, de 7m50cm.

Por outro lado, o Rio Taquari recuou 3m26cm em Lajeado entre a noite de quinta-feira e às 6h30min desta sexta. Com isso, chegou a 16m60cm e deixou a cota de inundação, de 19cm.

Em Arroio do Meio, medição ainda das 11h de quinta-feira indicava 26m90cm, superando a cota de inundação, estabelecida em 24m5cm.

Famílias fora de casa

De acordo com a Defesa Civil estadual, 1.880 pessoas deixaram suas casas no Rio Grande do Sul devido à cheia dos rios. O balanço, divulgado na noite de quinta-feira, indica 1315 desabrigados e outros 565 desalojados.

O município mais afetado é Lajeado, onde 540 moradores precisaram ser acolhidos em abrigos públicos.

O que fazer em caso de inundação

A primeira orientação é acionar o Corpo de Bombeiros (193) ou a Brigada Militar (190).