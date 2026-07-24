Ambiente

Monitoramento
Notícia

Rios acima da cota de inundação em oito municípios, Guaíba em elevação e Vale do Sinos em alerta; veja a situação do acúmulo de chuva no RS

Conforme a Defesa Civil, mais de 1.800 pessoas precisaram deixar suas casas devido a elevação dos leitos

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Lucas de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS