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Grandes acumulados
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Chuva no RS provoca inundação em rios, bloqueio em rodovias e deixa famílias desalojadas

Cota de inundação foi ultrapassada no Taquari e no Caí. Mais de mil pessoas estão desabrigadas

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