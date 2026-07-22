- Os rios Caí e Taquari ultrapassaram a cota de inundação nesta quarta-feira (22)
- Famílias tiveram de deixar as casas em diversos municípios. No total, são 1.099 pessoas fora de casa, sendo 728 desabrigadas e 371 desalojadas, segundo a Defesa Civil
- As projeções indicam a possibilidade de o Guaíba atingir a cota de alerta no Cais Mauá, em Porto Alegre, entre sexta (24) e sábado (25)
- Eldorado do Sul monitora a situação do município, que continua recebendo água do Jacuí
- No município de Feliz, as cabeceiras de uma ponte foram levadas pela força da água
- Boletim da noite desta quarta-feira indica que ao menos 169 municípios gaúchos reportaram danos para a Defesa Civil devido à chuva dos últimos dias
Grandes acumulados
Notícia
Chuva no RS provoca inundação em rios, bloqueio em rodovias e deixa famílias desalojadas
Cota de inundação foi ultrapassada no Taquari e no Caí. Mais de mil pessoas estão desabrigadas