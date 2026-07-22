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Chuva no RS provoca inundação em rios, bloqueio em rodovias e deixa famílias desalojadas

Cota de inundação foi ultrapassada no Taquari e no Caí. Mais de mil pessoas estão desabrigadas

22/07/2026 - 04h59min Atualizada em 22/07/2026 - 23h47min Compartilhar Adicione GZH como fonte preferencial no Google