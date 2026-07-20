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Chuva e frente fria
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Região Metropolitana registra 387 raios em 24 horas; veja vídeo

Nesta segunda-feira, o Observatório Heller & Jung havia identificado 45 descargas elétricas com potencial de risco por atingirem diretamente a superfície terrestre

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Laura Bender*

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