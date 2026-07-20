Região Metropolitana registra 387 raios em 24 horas; veja vídeo

A passagem da frente fria que atua sobre o Rio Grande do Sul desde o fim da tarde de domingo (19) tem provocado aumento no volume de quedas de raios. Segundo o Observatório Heller & Jung, referência em monitoramento no Estado, somente a Região Metropolitana registrou 387 descargas elétricas nas últimas 24 horas.

Já na manhã desta segunda-feira (20), uma descarga elétrica foi registrada às 10h27min, a sudeste da Região do Paranhana (veja o vídeo acima).

Segundo o professor Carlos Fernando Jung, até este período, o sensor do observatório havia identificado 45 raios classificados como nuvem-solo. Essas descargas possuem maior "potencial de risco e destruição" por atingirem diretamente a superfície terrestre.

Frente fria no RS

Segundo a Climatempo, a frente fria que chegou ao Rio Grande do Sul por volta das 17h de domingo e segue influenciando as condições meteorológicas pelo Estado. Após um fim de semana marcado por vendavais e temporais, que causaram danos em ao menos 43 municípios gaúchos, a instabilidade deve persistir ao longo desta semana.

Queda de raio foi observada ao sudeste da Região do Paranhana. Divulgação / Observatório Heller & Jung

Alertas meteorológicos

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta laranja de tempestade para grande parte do território gaúcho nesta segunda-feira (20). O aviso, que vale até o fim de terça-feira (21), prevê chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia, rajadas de vento entre 60 e 100 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Também entra em vigor um alerta vermelho para acumulado de chuva, válido durante toda a terça. O aviso abrange uma extensa faixa do Estado, entre a Fronteira Oeste, Região Central, Região Metropolitana e áreas próximas à divisa com Santa Catarina.

Projeções da Defesa Civil

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul atualizou o prognóstico meteorológico para os próximos dias. Reprodução / Defesa Civil do RS

Nesta segunda, a Defesa Civil do RS atualizou informações sobre o risco de tempestades com granizo, rajadas que podem ultrapassar os 90 km/h e chuva intensa, especialmente nas regiões das Missões, Centro e Oeste, onde os acumulados podem passar dos 120 milímetros.

Já na Região Metropolitana, Vales, Serra, Costa Doce e Litoral Norte, são esperados temporais isolados, com volumes entre 40 e 100 milímetros por dia.

Para terça, a previsão mantém o risco de granizo, ventos fortes e chuva intensa, principalmente nas regiões Norte, Noroeste e Centro do Estado. Conforme a Defesa Civil, os acumulados em 48 horas podem atingir 200 milímetros em áreas do Noroeste, Norte, Centro e Missões.