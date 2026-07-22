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Quando o frio volta ao RS? Temperaturas começam a cair após onda de calor

Resfriamento do Estado terá início pela fronteira com o Uruguai; veja como fica o tempo nos próximos dias

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Juliano Lannes*

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