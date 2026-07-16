Ambiente

Jamanxim

Projeto aprovado no Congresso reduz em 37% proteção de floresta na Amazônia; veja o que muda na prática

Floresta Nacional do Jamanxim perde regras mais rígidas ao ser parcialmente reclassificada como Área de Proteção Ambiental; a proposta segue para sanção do presidente Lula

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Estadão Conteúdo

Juliana Prado

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS