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Por que avaliadores da Unesco estão visitando geoparques da Quarta Colônia e de Caçapava do Sul

Revalidação periódica pode conceder cartão verde, amarelo ou vermelho a título conquistado pelos territórios em 2023

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Tayline Manganeli

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