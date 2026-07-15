Por que avaliadores da Unesco estão visitando geoparques da Quarta Colônia e de Caçapava do Sul

Primeira visita de avaliadores da Unesco à região ocorreu em 2022. Catherine Vargas / Divulgação

Dois avaliadores indicados pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) iniciam nesta quarta-feira (15) uma missão de avaliação na Região Central do Rio Grande do Sul para revalidar o reconhecimento da Quarta Colônia e de Caçapava do Sul como Geoparques Mundiais, ocorrido em 2023.

Geoparque é uma área reconhecida pelo valor do patrimônio geológico e pela promoção do desenvolvimento sustentável. Atualmente, o Brasil conta com seis Geoparques Mundiais.

Realizada a cada quatro anos, a revalidação pode conceder Cartão Verde, que mantém o título de Geoparque Mundial; Cartão Amarelo, que indica a necessidade de melhorias; ou Cartão Vermelho, que pode resultar na perda da certificação (saiba mais sobre o processo ao final).

Como será o roteiro

A missão na Região Central do Rio Grande do Sul será conduzida por uma avaliadora portuguesa e um avaliador francês. Ambos representam geoparques europeus.

A agenda começa em Restinga Sêca. Além do município, a Quarta Colônia reúne as pequenas cidades de Agudo, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Ivorá, Nova Palma, Pinhal Grande, São João do Polêsine e Silveira Martins. Todas serão visitadas.

No domingo (19), a equipe segue para Caçapava do Sul, onde permanece ao longo da próxima semana.

O roteiro foi definido pelas gestões dos espaços gaúchos com base em relatórios que apresentam as ações desenvolvidas e as mudanças registradas nos territórios desde a certificação.

Conversas com as pessoas

Maria Medianeira Padoin, vice-coordenadora do Comitê Científico do Geoparque Quarta Colônia explica que, durante a visita, a equipe passará por geossítios, centros de pesquisa e educação, empreendimentos e poderá entrevistar moradores.

— Eles vêm principalmente para conversar com as pessoas. Vamos num sítio arqueológico, num sítio paleontológico, em restaurante, pequenas propriedades e empresas que têm produtos que valorizam a questão cultural, o que é típico daqui.

Quais são os passos da revalidação?