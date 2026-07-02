Pode nevar? Temperatura despenca e põe o RS em alerta nesta sexta-feira

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Frio deve ser intenso principalmente ao amanhecer. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A combinação entre alta umidade e a aproximação de uma frente fria intensa deverá manter o tempo instável entre esta quinta-feira (2) e a madrugada de sexta (3) no Rio Grande do Sul.

Há uma pequena chance de que essas condições resultem na formação de neve ou chuva congelada, de forma isolada, na região dos Campos de Cima da Serra, mas a certeza é maior sobre o que deverá ocorrer depois: o avanço de uma das massas de ar polar mais fortes do inverno até agora vai derrubar os termômetros e provocar o retorno das temperaturas negativas no Estado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta de "declínio de temperatura" com validade até as 9h desta sexta. As mínimas podem chegar até -3ºC, segundo estimativas da Climatempo. O alerta de frio é emitido quando há uma queda de pelo menos cinco graus, em média, em um período de 24 horas.

Segundo o Inmet, o dia mais gélido observado este ano em solo gaúcho, levando em conta a rede de estações meteorológicas da própria entidade, foi 24 de junho.

Nessa data, São José dos Ausentes tiritou a -2,8ºC. Conforme a Climatempo, porém, uma estação operada pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) em Vacaria marcou -4,2ºC no dia 20 de maio.

Sensação térmica intensa

A expectativa é de que a nova onda de ar gelado resulte em marcas próximas a essas, embora não haja uma previsão concreta de que os recordes serão quebrados.

— Talvez a mínima não supere (o recorde até agora). Temos previsão de -2°C na região da Fronteira, e também perto desse patamar na Serra. A sensação térmica de frio é que vai ser mais intensa, tanto nesta quinta-feira, ao fim do dia, quanto cedo na sexta. No termômetro, considerando as medições do Inmet, deve ficar próximo (da menor mínima já registrada) — afirma o meteorologista do Inmet Marcelo Schneider.

Inmet divulgou alerta para todo Estado por conta do declínio de temperatura maior que 5ºC em 24 horas. Reprodução / Inmet

Neve ou chuva congelada?

De acordo com a meteorologista Natália Pereira, da Catavento Meteorologia, a sensação térmica poderá chegar a -6ºC nas regiões mais altas do Estado, e a cerca de 4ºC na Região Metropolitana.

Natália explica que a razão da mudança nos termômetros é a intensidade da frente fria em deslocamento — forte o suficiente para alterar o padrão atmosférico atual:

— Essa frente fria avança rompendo o bloqueio atmosférico que está desde quarta-feira (1º) na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, trazendo consigo uma massa de ar polar bem intensa na madrugada de quinta para sexta.

Segundo Natália, há uma pequena possibilidade de neve antes do avanço dessa massa polar.

— Como tem umidade ainda na região da Serra, podemos ter neve, sim. É uma probabilidade baixa, mas existe — complementa a meteorologista.

A Climatempo cita uma possibilidade de "precipitação invernal" isolada — categoria que inclui fenômenos como neve ou chuva congelada (que cai em forma líquida, mas congela próximo ao solo) — nas áreas próximas a São José dos Ausentes e Cambará do Sul.

Fim de semana pedirá roupas mais quentes para suportar o frio. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Climatempo prevê mínima de até -3ºC e geada

Meteorologista da Climatempo e do Centro de Monitoramento da Defesa Civil do Estado, Cátia Valente afirma que o amanhecer da sexta-feira deverá ser gelado, com mínimas podendo variar entre -3ºC e 0ºC nas regiões Oeste, Campanha, Sul, Centro, Costa Doce e Serra, e favorecer a formação de geada. Nas demais partes do Estado, a temperatura deve ficar entre 0ºC e 8ºC.

No sábado, segue a condição de frio rigoroso, com mínimas entre -2ºC e 2ºC no Oeste, Missões, Centro, Norte, Serra e Nordeste, com nova possibilidade de geada.

No fim de semana, em razão do avanço do ar gelado e seco, o tempo deve permanecer firme sobre a maior parte do Rio Grande do Sul. A temperatura se eleva gradualmente na parte da tarde, trazendo algum alívio aos gaúchos.

Frio dá trégua rápida após manhã de sábado

Conforme Marcelo Schneider, o "pulso" de frio intenso deve se estender até a manhã de sábado, perdendo força entre a tarde de sábado e o domingo. Porém, na próxima semana, uma outra massa de ar frio — de menos intensidade — deve provocar um novo declínio nas temperaturas em solo gaúcho.

Previsão para sexta-feira