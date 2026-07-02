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Pode nevar? Temperatura despenca e põe o RS em alerta nesta sexta-feira

Termômetros podem registrar -3ºC nesta sexta-feira na Fronteira e na Serra, com sensação térmica ainda mais baixa

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Marcelo Gonzatto

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