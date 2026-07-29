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Feridos e estragos
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O que causou o tornado no RS? Entenda o que é uma supercélula

Fenômeno foi observado nos municípios de Giruá, Sete de Setembro e Senador Salgado Filho na terça-feira (28)

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