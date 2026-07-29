O que causou o tornado no RS? Entenda o que é uma supercélula

Um tornado atingiu três cidades do Noroeste do Rio Grande do Sul no início da noite de terça-feira (28). O fenômeno foi observado nos municípios de Giruá, Sete de Setembro e Senador Salgado Filho. Sete pessoas ficaram feridas.

Como não há estações meteorológicas na região, não foi possível verificar a velocidade do vento. As rajadas causaram estragos como destelhamentos e queda de árvores e postes. Duas residências ficaram totalmente destruídas em Sete de Setembro.

O tornado, segundo a Defesa Civil do Estado, foi causado por uma supercélula, que é um tipo de tempestade que tem uma corrente ascendente giratória. Supercélulas comumente causam granizo de grande tamanho, rajadas de vento intensas e, em algumas ocasiões, tornados.

Uma imagem de radar de Chapecó, em Santa Catarina, mostra o fenômeno sobre o território gaúcho às 18h24min de terça-feira (veja abaixo). O tornado estava a mais de 200 km do radar de Chapecó.

Imagem de radar de Chapecó, em Santa Catarina, mostra o fenômeno sobre o território gaúcho. Defesa Civil de SC / Divulgação

Conforme o Centro de Monitoramento da Defesa Civil, "com base nos dados de radar, o tornado ocorreu em torno de 18h25min, associado a uma supercélula, um tipo de tempestade que tem uma corrente ascendente giratória".

A Climatempo Meteorologia explica que tornado, microexplosão e macroexplosão são "correntes de ar extremamente fortes que se desprendem da base de algumas nuvens cumulonimbus muito extensas chamadas de supercélulas".

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A classificação depende de análise técnica. Tornado é quando a base da supercélula em formato de funil é visível no horizonte. Quando o funil toca o solo, o fenômeno é classificado como tornado. Em muitos casos, o funil é visível apenas na base da nuvem e não chega ao solo. Um tornado pode se deslocar e causar danos a quilômetros do seu centro.

"Parecia coisa de filme", diz morador

O que parecia ficção aconteceu diante dos olhos de Renan Bayer, morador de Giruá, nesta terça-feira. No interior do município, o agricultor conseguiu registrar o fenômeno (veja vídeo acima).

— Parecia coisa de filme, que a gente nunca ia ver na vida — conta.

Bayer registrou o surgimento do tornado e acompanhou o avanço do fenômeno até precisar deixar o local às pressas:

— Fiz umas quantas gravações, até que tive que fugir — relata.

As imagens foram feitas na estrada que divide Giruá e Senador Salgado Filho.

O agricultor conta que não foi afetado, mas que recebeu relato de estragos causados pela passagem do fenômeno. Segundo ele, a estrutura de galpões pertencentes a um vizinho não resistiu à força dos ventos.

— Pegou em um vizinho meu, nos galpões dele lá, que arrancou tudo — comenta.

O morador descreveu a experiência como "chocante" e que jamais teria imaginado presenciar.

Cidades atingidas

Casas foram destruídas por tornado em Giruá (RS). Tamires Hanke / RBS TV

Segundo a Defesa Civil de Sete de Setembro, três pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital. Ainda conforme o órgão, duas residências foram totalmente destruídas.

Já em Giruá, o tornado atingiu principalmente as comunidades de Rincão dos Coimbras, Rincão dos Mellos, Rincão dos Ribeiros, Amaral e Melgarejo.

De acordo com a prefeitura, residências sofreram danos severos, ao menos quatro pessoas ficaram feridas e houve queda de inúmeras árvores.

Além dos fortes ventos, também houve registro de queda de granizo de fraca intensidade.

Em Senador Salgado Filho, diversas propriedades também foram afetadas com destelhamento, queda de árvores e rede elétrica. Ao menos 12 casas foram atingidas e 50 pessoas afetadas.

Nota da prefeitura de Giruá

"O Governo Municipal informa que, em razão de forte evento climático adverso registrado entre o final da tarde e início da noite desta terça-feira, 28 de julho, há informações preliminares de que um possível tornado tenha atingido localidades do interior do município.

De acordo com os primeiros levantamentos, as comunidades de Rincão dos Coimbras, Rincão dos Mellos, Rincão dos Ribeiros, Amaral e Melgarejo estão entre as mais atingidas.

Assim que tomou conhecimento da ocorrência, o Governo Municipal mobilizou toda a estrutura de resposta. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Secretaria Municipal de Saúde, com ambulâncias, e da Defesa Civil Municipal deslocaram-se imediatamente para as áreas afetadas, onde estão prestando atendimento e assistência às vítimas.

Também foram mobilizadas as equipes da Secretaria de Obras, servidores municipais e toda a frota de máquinas pesadas, com o objetivo de desobstruir estradas, realizar o corte e a remoção de árvores caídas, restabelecer o acesso às comunidades e garantir as condições necessárias para o atendimento às famílias atingidas.

As informações preliminares indicam que residências sofreram danos severos resultando em pessoas feridas, houve queda de inúmeras árvores e também foram registrados prejuízos envolvendo animais. As equipes seguem realizando o levantamento dos danos e o atendimento das ocorrências.

O Governo Municipal tranquiliza a população e informa que todas as providências estão sendo adotadas para preservar vidas, prestar assistência às famílias e minimizar os impactos causados pelo evento climático.

Conforme a coordenadora da Defesa Civil Municipal e secretária de Promoção Humana, Marielle Dalla Costa, toda a estrutura do município permanece mobilizada para oferecer o suporte necessário às pessoas que, de alguma forma, sofreram danos em decorrência da tempestade.