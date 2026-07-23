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Meteorologistas preveem chuva com acumulados acima de 100 milímetros na próxima semana no RS

Precipitação deve ocorrer em dois períodos; vento sul pode dificultar a redução do nível do Guaíba

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Paulo Rocha

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Airton Lemos

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