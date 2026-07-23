Meteorologistas preveem chuva com acumulados acima de 100 milímetros na próxima semana no RS

Cheia do Jacuí em Triunfo, nesta quinta-feira (23). Mateus Bruxel / Agencia RBS

Meteorologistas projetam volumes expressivos de chuva na próxima semana em diferentes regiões do Rio Grande do Sul. Os acumulados podem superar 100 milímetros entre segunda-feira (27) e sábado (1º).

A chuva deve ocorrer em dois períodos:

O primeiro seria entre segunda e quarta-feira, com volumes mais elevados principalmente na segunda e na terça .

. Após uma trégua na quinta-feira, a instabilidade deve retornar entre sexta-feira (31) e sábado.

Meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Marcelo Schneider afirma que a chuva mais intensa deve atingir uma faixa que atravessa a Região Central e a Região Metropolitana, além de áreas do Sul, do Planalto Médio e da Serra.

— O problema maior dos próximos dias será de segunda a quarta-feira, principalmente segunda e terça, quando as expectativas são de acumulados de chuva mais elevados em grande parte do Estado, principalmente na faixa central, de Santa Maria até Porto Alegre. Pode atingir também áreas do Sul, do Planalto Médio e da Serra — explica.

O meteorologista acrescenta que a instabilidade será provocada por uma frente fria estacionária. O contraste entre o calor e a umidade no Norte e o ar frio represado no sul do Estado deve favorecer a formação de chuva.

— Ao norte do Estado vai fazer muito calor e haverá umidade. Ao sul, o ar frio vai ficar represado. Por isso, entre segunda e o início da quarta-feira, há previsão de pancadas de chuva, trovoadas, rajadas de vento e possibilidade de granizo — afirma Schneider.

Antes desse período, a metade norte do Estado, principalmente junto à divisa com Santa Catarina, pode registrar pancadas de chuva e granizo entre a tarde e a noite desta sexta-feira (24). Os volumes não devem ser elevados, mas há possibilidade de rajadas de vento. O tempo firma no sábado e a chuva retorna de forma localizada no domingo, ainda sem acumulados expressivos.

A projeção de volumes acima de 100 milímetros na próxima semana é compartilhada pelo meteorologista Murilo Lopes, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Segundo ele, a quantidade de chuva deve ser menor do que a registrada nesta semana, mas ainda preocupa devido aos níveis elevados dos rios.

— A tendência que a gente tem visto pelos modelos meteorológicos é que, na próxima semana, os acumulados possam superar os 100 milímetros, somando todo o período, em grande parte do Rio Grande do Sul. Em alguns pontos, podem ser ainda mais elevados. Isso acende um alerta porque os rios ainda estarão com cotas bastante elevadas e não haverá tempo para que baixem de maneira muito significativa — diz Murilo.

Eliane Alves, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), também prevê o retorno da chuva no domingo, com continuidade até quarta-feira. Segundo ela, as precipitações mais significativas devem ocorrer na terça-feira (28).

A meteorologista ressalta, no entanto, que ainda não é possível estimar com segurança os acumulados desse período.

— Nossa previsão é para quatro dias. Como os modelos variam de um dia para o outro, falar em quantidade neste momento é bastante incerto — explica Eliane.

Vento no Guaíba

Outro fator que será monitorado é a atuação do vento sul.

— Na quarta-feira teremos vento sul, que deve durar um ou dois dias, entre quarta e quinta-feira — afirma o meteorologista do Inmet Marcelo Schneider.

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O vento nessa direção pode dificultar o escoamento das águas do Guaíba para a Lagoa dos Patos. O efeito provoca represamento e pode retardar a redução do nível, especialmente em um cenário de rios ainda elevados e de novos volumes de chuva nas bacias que desembocam no Guaíba.