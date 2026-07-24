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"Meteorologista é igual árbitro de futebol: só é lembrado quando erra"; especialista projeta impactos do El Niño no RS 

À frente do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos, Flávio Varone diz que tendências podem ser confirmadas nos próximos três meses

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Bruna Oliveira

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