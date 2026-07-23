Ambiente

Risco de inundação
Notícia

Mesmo com trégua da chuva, RS se mantém alerta para elevação de rios; veja como níveis devem evoluir nesta quinta-feira

Após atingir o pico no Taquari, o volume de água segue pelas bacias em direção ao Guaíba

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Caroline Souza

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