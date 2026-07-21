Madrugada com chuva forte e trégua à tarde: como fica o tempo nesta quarta-feira no RS

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Instabilidade em Porto Alegre deve perder força nesta quarta (22). Duda Fortes/ / Agencia RBS

A frente fria que avança em direção a Santa Catarina e ao Paraná mantém o tempo instável em parte do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (22). Segundo a Climatempo, o risco de chuva volumosa e temporais se concentra na Metade Norte, abrangendo a Serra, o Alto Uruguai e o Planalto.

Porém, a situação segue preocupante em alguns município. As prefeituras de Venâncio Aires e Santa Cruz do Sul – cidades do Vale do Rio Pardo – alertam para o risco de evacuação. O Rio Pardinho atingiu a marca de 7,3 metros nesta terça-feira (21), alcançando a sua cota de inundação

Nos pontos onde deve chover mais, os acumulados de quarta podem chegar a 50 mm entre a madrugada e a manhã, com enfraquecimento da instabilidade à tarde.

Na Região Metropolitana, o dia segue com possibilidade de chuva, mas sem risco de temporais. Na Metade Sul e na Campanha, a precipitação ainda ocorre de forma fraca. No Oeste, o ingresso de uma massa de ar frio e seco favorece a diminuição da nebulosidade.

As temperaturas permanecem mais baixas em relação aos dias anteriores, com sensação de frio em boa parte do Estado. As mínimas variam entre 12ºC e 21ºC, enquanto as máximas oscilam entre 12ºC e 22ºC.

Leia nesta reportagem

Veja a previsão para sua região nesta quarta-feira (22)

Região Metropolitana

Chuvoso durante o dia e à noite. Em Porto Alegre, a mínima será de 15ºC e a máxima de 17ºC

Serra

Chuva rápida durante o dia e à noite. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 13ºC e 18ºC

Campanha

Temporal à tarde e à noite. Em Bagé, a mínima será de 11ºC, e a máxima, de 16ºC

Fronteira Oeste

Algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas sem chuva. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 12ºC a 16ºC

Sul

Temporal à tarde e à noite. Em Pelotas, os termômetros variam entre 13ºC e 16ºC

Litoral Norte

Algumas nuvens e chuva passageira. À noite, tempo nublado e com chuvisco. Em Capão da Canoa, a mínima é de 15ºC, e a máxima, de 19ºC

Centro

Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Santa Maria, mínima de 14ºC e máxima de 19ºC

Norte

Algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas sem chuva. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 14ºC e 19ºC

Noroeste

Pancadas de chuva de manhã. À tarde, muitas nuvens. À noite, sem chuva. Em Santa Rosa, mínima de 15ºC e máxima de 19ºC

Previsão para os próximos dias

Na quinta-feira (23), a massa de ar frio e seco traz uma melhora gradual nas condições do tempo, com o sol aparecendo entre nuvens na maior parte do Estado.

Contudo, a porção mais a leste do Estado ainda deve registrar maior nebulosidade e possibilidade de chuva fraca, com o vento reforçando a sensação de frio.

Na sexta-feira (24), o tempo permanece estável na maioria das regiões, com sol entre nuvens e manhã fria. A partir da tarde, o avanço de uma nova frente fria aumenta a nebulosidade e traz condições para pancadas de chuva no Noroeste e no Norte.