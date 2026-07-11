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Lobo-guará ameaçado de extinção é visto no Cânion Fortaleza em Cambará do Sul

Registro é considerado um marco importante para pesquisadores da espécie

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Laura Bender*

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