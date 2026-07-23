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Justiça determina suspensão do lançamento de esgoto tratado no Rio Tramandaí

Decisão liminar manda Corsan interromper operação do emissário ligado à estação de Xangri-Lá e direcionar novamente os efluentes às bacias de infiltração

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Airton Lemos

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