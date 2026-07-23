Justiça determina suspensão do lançamento de esgoto tratado no Rio Tramandaí

Rio Tramandaí divide os municípios de Tramandaí e Imbé. Duda Fortes / Agencia RBS

A Justiça concedeu uma liminar, nesta quarta-feira (22), determinando que a Corsan suspenda imediatamente o lançamento de esgoto tratado no Rio Tramandaí, que divide os municípios de Imbé e Tramandaí, no Litoral Norte. A empresa também está proibida de iniciar ou retomar o procedimento até uma nova decisão judicial.

A determinação envolve o sistema construído para transportar o esgoto tratado na Estação de Tratamento de Esgoto Xangri-Lá II até o chamado Ponto 3, próximo à foz do Rio Tramandaí. O efluente percorre uma tubulação de 9,2 quilômetros.

Leia Mais Entenda o debate ambiental em torno da obra que levará esgoto tratado de Xangri-Lá para o Rio Tramandaí

A operação havia sido autorizada pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) por meio da Licença de Operação nº 03549/2026. A licença permitia o lançamento contínuo inicial de 20 litros por segundo no rio.

Em nota, a Corsan Aegea confirmou que a operação no Ponto 3 "foi iniciada em plena conformidade com a legislação ambiental vigente, devidamente licenciada pela Fepam". A empresa também manifesta expectativa de que a decisão seja revista e argumenta que o projeto é "um avanço significativo para o saneamento no Litoral Norte". Leia na íntegra.

Na decisão liminar, a juíza Patrícia Antunes Laydner, da Vara Regional do Meio Ambiente, afirma que a Corsan comunicou a autorização e o início da operação no próprio dia indicado para o começo do lançamento. Segundo a magistrada, a informação não foi apresentada com antecedência suficiente para permitir a análise da licença e dos documentos técnicos.

Em caso de descumprimento da liminar, foi estabelecida multa diária de R$ 100 mil, limitada inicialmente a R$ 5 milhões.

A Fepam também foi procurada e ainda não respondeu.

Próximos passos

A Justiça determinou que a concessionária comprove, em até 48 horas, o desligamento do lançamento no Ponto 3 e o redirecionamento do efluente às 17 bacias de infiltração existentes na estação. A comprovação deve incluir registros de telemetria e vazão, horários de operação, posicionamento de válvulas, fotografias e relatório técnico.

Em até cinco dias, a Corsan também terá de informar se o lançamento chegou a ser iniciado, o período de funcionamento e o volume despejado no rio. A empresa deverá explicar, ainda, a capacidade disponível nas bacias de infiltração e os mecanismos previstos para suspender ou reverter a operação do emissário.

A decisão cita lacunas na documentação técnica, dúvidas sobre os efeitos cumulativos do lançamento e a necessidade de mais informações sobre a qualidade da água, a fauna aquática, a pesca artesanal e a proximidade do ponto de captação de água.

A Fepam terá 10 dias para detalhar os documentos, estudos e inspeções que embasaram a licença. Já a Corsan deverá apresentar, em 30 dias, um estudo comparativo sobre alternativas ao lançamento direto no rio, como ampliação das bacias de infiltração, fertirrigação, reúso e emissário submarino.

Uma eventual retomada dependerá da apresentação dos documentos, da manifestação da Fepam, da abertura de prazo para análise das partes e de uma nova decisão judicial.

O que diz a Corsan

A Corsan confia na segurança e na eficiência do processo adotado na Estação de Tratamento de Esgoto Xangrilá II, que está entre as mais modernas do Rio Grande do Sul. A unidade utiliza tecnologia capaz de assegurar que 100% do efluente receba tratamento antes de seu retorno ao meio ambiente, em estrita observância às normas, portarias e exigências dos órgãos ambientais competentes, incluindo a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam).

A Companhia esclarece que a operação no ponto 3 foi iniciada em plena conformidade com a legislação ambiental vigente, devidamente licenciada pela Fepam, e que todas as etapas do processo de tratamento de esgoto foram amplamente divulgadas à sociedade.

Diante desse cenário, a Corsan manifesta a expectativa de que a decisão seja revista nas instâncias cabíveis, considerando que o empreendimento representa um avanço significativo para o saneamento do Litoral Norte. A operação contribuirá para solucionar um importante passivo ambiental da região, ampliando a proteção dos recursos hídricos, a preservação ambiental e a qualidade de vida da população.