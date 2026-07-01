Julho inicia sob alerta e termina com chuva acima da média; veja previsão para o mês no RS

Chuva deve predominar no mês de julho no RS. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Julho começa nesta quarta-feira (1º) com atenção voltada ao tempo no Rio Grande do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho, o mais alto da escala, para tempestades no Norte e no noroeste do Estado. O aviso vale desta manhã até as 10h de quinta (2).

Segundo o meteorologista Gustavo Verardo, da Climatempo, a Defesa Civil já emitiu alerta de risco hidrológico para a bacia do Rio Uruguai, com atenção especial ao trecho entre Iraí e Porto Lucena.

— A gente tem um evento de chuva bastante importante no norte do Rio Grande do Sul, com acumulados que podem superar os 100 milímetros, risco de alagamentos, inundações, de transbordamentos de rios, granizo, vento de até 80 km/h e muitas descargas elétricas — alerta.

A combinação de chuva e frio nesta primeira semana, no entanto, não deve se repetir ao longo do mês. Verardo explica que o padrão para julho de 2026 é de mais chuva, e justamente por isso, menos ondas de frio prolongadas:

— Se nós temos mais chuva, mais umidade, a gente não tem tantas massas de ar frio de origem polar.

Para esta quarta, a instabilidade é mais intensa no extremo norte gaúcho, principalmente próximo à divisa com Santa Catarina, onde os acumulados podem chegar entre 70 e 130 milímetros em pontos isolados.

O mesmo cenário de chuva intensa é esperado nos Campos de Cima da Serra, com atenção especial para a área de Vacaria e Lagoa Vermelha. Por outro lado, em Caxias do Sul e região, a previsão é de chuva moderada acompanhada de trovoadas.

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Veja a previsão para sua região nesta quarta (1º)

Região Metropolitana

Nublado pela manhã, com chance de garoa. Sol à tarde e pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Porto Alegre, a mínima será de 12ºC, e a máxima, de 16ºC

Serra

Sol entre nuvens. Chuva no fim da manhã e à tarde. Temporal à noite. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 11ºC e 18ºC

Campanha

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Bagé, a mínima será de 8ºC, e a máxima, de 14ºC

Fronteira Oeste

Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite, sem chuva. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 7ºC a 14ºC

Sul

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Pelotas, os termômetros variam entre 10ºC e 17ºC

Litoral Norte

Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite ocorre temporal. Em Capão da Canoa, a mínima é de 13ºC, e a máxima, de 17ºC

Centro

Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Santa Maria, mínima de 10ºC e máxima de 14ºC

Norte

Sol com muitas nuvens a nublado com chuva de manhã. Tarde e noite com temporal. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 15ºC e 18ºC

Noroeste

Tempo severo, com chuva forte e trovoada de manhã, à tarde e à noite. Em Santa Rosa, mínima de 13ºC e máxima de 18ºC

Frio r etorna

Meteorologia mantém perspectiva de bastante frio, mas por poucos dias. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Depois da chuva, volta o frio. Uma nova massa de ar polar avança entre quinta (2) e sexta-feira (3) derrubando as temperaturas em todo o Estado.

— Tem geada já na noite da quinta-feira na Campanha, e a sexta amanhece com frio intenso em todas as áreas do Rio Grande do Sul — explica Verardo.

Na manhã de sexta, temperaturas negativas devem ser registradas na Campanha, no Sul, no Planalto e na Serra. Há ainda potencial para chuva congelada em pontos isolados das serras gaúcha e catarinense.

Como vai ser o resto de julho

O meteorologista Gustavo Verardo sustenta que ainda haverá outros episódios de frio ao longo de julho — afinal, é inverno —, mas sem grandes excessos. O que predomina é a previsão de precipitação elevada.

A climatologia para o mês no Rio Grande do Sul mostra uma média que oscila de 100 milímetros no Oeste até em torno de 180 milímetros na Serra e no Norte.