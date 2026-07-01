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Julho inicia sob alerta e termina com chuva acima da média; veja previsão para o mês no RS

Inmet tem alerta vermelho acionado para temporais com ventos de até 80 km/h no Norte e no Noroeste entre esta quarta (1º) e quinta (2)

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Juliano Lannes*

Estagiário de Jornalismo

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