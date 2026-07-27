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Inmet prevê até 180 mm de chuva em regiões do RS até quarta-feira

Acumulado equivalente à média de um mês pode atingir áreas entre Cachoeira do Sul, Camaquã e o norte de Alegrete; previsão também indica risco de granizo e rajadas de vento

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Airton Lemos

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