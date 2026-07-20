Ambiente

Leve o guarda-chuva
Notícia

Inmet emite alerta vermelho de grande perigo para acumulado de chuva no RS

Volume de precipitação pode superar cem milímetros por dia, aumentando risco de alagamentos, deslizamentos e transbordamento de rios 

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Zero Hora

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