Inmet emite alerta vermelho de grande perigo para acumulado de chuva no RS

Alerta vermelho é válido durante toda esta terça-feira. Inmet / Divulgação

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou dois alertas para o Rio Grande do Sul no início desta semana. Além de um laranja, que já está em vigor, há um vermelho, mais intenso, que indica grande perigo para acumulado de chuva, válido durante toda a terça-feira (21).

O alerta vermelho atinge faixa do Estado que vai de São Borja até a divisa com Santa Catarina e de Rio Grande até a Região Metropolitana.

Nestas áreas, há chance de chuva acima de cem milímetros por dia, com risco de alagamentos e transbordamentos de rios, além de deslizamentos de encostas em cidades com áreas de risco.

Alerta laranja em vigor

Alerta laranja é válido de segunda a terça-feira. Inmet / Divulgação

Já em vigor nesta segunda-feira (20) e válido até o fim de terça-feira, o Inmet também emitiu alerta laranja para perigo de tempestade.

Estão previstas chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h e queda de granizo.

43 cidades com danos

Os temporais que atingem o Rio Grande do Sul causaram danos em pelo menos 43 municípios gaúchos, segundo o boletim mais recente da Defesa Civil estadual. A atualização foi divulgada na manhã desta segunda-feira (20).

Embora a precipitação tenha sido menor do que a prevista em boa parte do Estado, algumas cidades tiveram acumulados expressivos. Conforme o Defesa Civil estadual, Formigueiro, na Região Central, acumulou o maior o volume de chuva nas últimas 12 horas, com 53,4 milímetros.

Municípios que reportaram danos à Defesa Civil do RS

Aceguá Agudo Alegrete Arroio Grande Bagé Barra do Quaraí Cachoeira do Sul Campo Bom Candelária Caraá Cerro Branco Dona Francisca Faxinal do Soturno Forquetinha Giruá Gramado Itaara Jaguari Jaguarão Marques de Souza Novo Cabrais Novo Hamburgo Paraíso do Sul Pinheiro Machado Quaraí Restinga Seca Santa Maria Santa Cruz do Sul Santa Vitória do Palmar Santiago Santo Ângelo Santo Cristo São Borja São Francisco de Assis São Luiz Gonzaga São Martinho da Serra São Pedro do Sul Taquara Terra de Areia Uruguaiana Vale do Sol Venâncio Aires Vera Cruz

Veja instruções do Inmet

Para ambos os casos, o Inmet orienta os cidadãos da seguinte maneira: