Imagens de satélite mostram extensão da cheia no Vale do Taquari; veja vídeo

A chuva intensa que desabou sobre o Rio Grande do Sul nas últimas semanas e mantém pelo menos seis rios acima da cota de inundação nesta sexta-feira (31) alterou a paisagem do Estado vista do espaço. Um vídeo produzido pela empresa ICEYE, de origem finlandesa, mostra a extensão da enchente em parte do Vale do Taquari — que enfrenta sua terceira cheia desde a tragédia de 2024.

O vídeo foi produzido a partir de imagens de satélite que utilizam a tecnologia de Radar de Abertura Sintética (ou SAR, do inglês Synthetic Aperture Radar). Esse equipamento envia ondas eletromagnéticas capazes de "enxergar" através de nuvens, chuva pesada ou da escuridão e mapear o solo.

A empresa costuma monitorar eventos como inundações em diferentes partes do globo. Na América Latina, conforme comunicado da ICEYE encaminhado a Zero Hora, a companhia observa e analisa "todas as cheias no Brasil, na Argentina, no México e no Chile".

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A empresa colaborou com 28 agências governamentais e a Força Aérea durante a enchente de 2024 e, no ano passado, cooperou com o governo gaúcho em outras ações. Agora, segundo o departamento de comunicação, tem mantido contato com 35 prefeituras e a Defesa Civil estadual.