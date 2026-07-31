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Impactos do El Niño
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Imagens de satélite mostram extensão da cheia no Vale do Taquari; veja vídeo

Sequência de chuvas das últimas semanas voltou a causar inundações no Estado

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Marcelo Gonzatto

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